Сдать на права и зарегистрировать машину 23 февраля и 8 марта в Петербурге не получится

МРЭО Петербурга и Ленинградской области не будут принимать граждан в День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта. Об этом 22 февраля информирует отдел пропаганды УГИБДД регионов.



В Госавтоинспекции добавляют, что предварительно записаться на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в любой МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленобласти можно через Единый портал госуслуг. Прием таких заявителей осуществляется без очереди, в специально выделенных окнах. Также при таком способе записи можно оплатить госпошлину прямо на портале с 30-процентной скидкой.