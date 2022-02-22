Сдать на права и зарегистрировать машину 23 февраля и 8 марта в Петербурге не получится

МРЭО Петербурга и Ленинградской области не будут принимать граждан в День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта. Об этом 22 февраля информирует отдел пропаганды УГИБДД регионов.
В Госавтоинспекции добавляют, что предварительно записаться на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в любой МРЭО ГИБДД Петербурга и Ленобласти можно через Единый портал госуслуг. Прием таких заявителей осуществляется без очереди, в специально выделенных окнах. Также при таком способе записи можно оплатить госпошлину прямо на портале с 30-процентной скидкой.
Кроме того, на официальном сайте ГИБДД, на страницах соответствующих государственных функций МРЭО, размещены графики нагрузки на подразделения. Там можно узнать, какие дни и часы приема наименее загружены.
Напомним, что 23 февраля, который в этом году пришелся на среду, — нерабочий праздничный день, а во вторник, 22 февраля, рабочий день сокращен на час. Следующая рабочая неделя будет шестидневной, затем с 6 по 8 марта включительно — выходные.