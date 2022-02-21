После четырёхдневной рабочей недели придёт шестидневная

В ближайшие недели производственный календарь россиян будет нестандартным. Нас ждёт большая редкость — шестидневная рабочая неделя. Зато после неё мы будем отдыхать три дня: воскресенье, понедельник и вторник.



«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — пояснила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева РИА Новости в интервью, опубликованном 21 февраля.

