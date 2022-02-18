«Это давление за пределами моего понимания». Глава МОК был потрясён и встревожен выступлением Валиевой

Он акцентировал внимание на том, что Валиева стремилась завершить выступление, несмотря на тяжёлые обстоятельства. Она, напомним, лидировала после короткой программы, но в произвольном прокате допустила несколько грубых ошибок, не характерных для неё.

«Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет», — цитирует РИА Новости 18 февраля слова Баха.

«Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление», — сказал глава МОК.



Он подчеркнул, что МОК не виноват в неудачном выступлении Валиевой в личном турнире. Комитет был против продолжения участия Валиевой в Олимпиаде после того известия о допинг-тесте, но должен был уважать решение суда, допустившего девушку до выступления.



Отвечая на вопрос, есть ли часть вины в провальном выступлении Валиевой в личном турнире Олимпиады вина МОК и шума в западной прессе, Бах сказал: «Есть позитивная проба «А», и с ней нужно было работать. Нельзя решить проблему, игнорируя ее. И мы не игнорировали ее, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает».



Напомним, соревнования фигуристок на Играх в Пекине завершились сенсацией. Фаворитка Камила Валиева не справилась с давлением и провалилась, Трусова рискнула, но стала лишь второй, а победила Анна Щербакова, которая сделала ставку на надежность. Подробности читайте на «Фонтанке».

