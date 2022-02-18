«Это давление за пределами моего понимания». Глава МОК был потрясён и встревожен выступлением Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах был потрясен выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде. Об этом он признался журналистам на пресс-конференции.
«Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет», — цитирует РИА Новости 18 февраля слова Баха.
Он акцентировал внимание на том, что Валиева стремилась завершить выступление, несмотря на тяжёлые обстоятельства. Она, напомним, лидировала после короткой программы, но в произвольном прокате допустила несколько грубых ошибок, не характерных для неё.
«Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление», — сказал глава МОК.
Он подчеркнул, что МОК не виноват в неудачном выступлении Валиевой в личном турнире. Комитет был против продолжения участия Валиевой в Олимпиаде после того известия о допинг-тесте, но должен был уважать решение суда, допустившего девушку до выступления.
Отвечая на вопрос, есть ли часть вины в провальном выступлении Валиевой в личном турнире Олимпиады вина МОК и шума в западной прессе, Бах сказал: «Есть позитивная проба «А», и с ней нужно было работать. Нельзя решить проблему, игнорируя ее. И мы не игнорировали ее, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает».
Напомним, соревнования фигуристок на Играх в Пекине завершились сенсацией. Фаворитка Камила Валиева не справилась с давлением и провалилась, Трусова рискнула, но стала лишь второй, а победила Анна Щербакова, которая сделала ставку на надежность. Подробности читайте на «Фонтанке».