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Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Петербурге

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Народный артист России Иван Краско проходит плановую реабилитацию в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 17 февраля рассказали в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

Как уточнили в пресс-службе, 91-летний актер восстанавливается после болезни. Он находится в Госпитале для ветеранов войн. Курс может занять порядка трех недель.

Напомним, в конце августа СМИ узнали, что Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В начале сентября он был выписан и даже пришел на сбор труппы, посвященный открытию театрального сезона. Однако выпускать его в первом же вечернем спектакле руководство не решилось. Также говорилось о предстоящей отправке актера на реабилитацию в 40-ю больницу в Сестрорецке.

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