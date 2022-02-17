Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Петербурге

Народный артист России Иван Краско проходит плановую реабилитацию в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 17 февраля рассказали в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.



Как уточнили в пресс-службе, 91-летний актер восстанавливается после болезни. Он находится в Госпитале для ветеранов войн. Курс может занять порядка трех недель.



Напомним, в конце августа СМИ узнали, что Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В начале сентября он был выписан и даже пришел на сбор труппы, посвященный открытию театрального сезона. Однако выпускать его в первом же вечернем спектакле руководство не решилось. Также говорилось о предстоящей отправке актера на реабилитацию в 40-ю больницу в Сестрорецке.

