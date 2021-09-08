90-летний Иван Краско вышел из больницы и сыграет первый спектакль сезона

Народный артист России Иван Краско выписан из больницы и находится у себя дома — об этом «Фонтанке» рассказали в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где играет актер. Там уточнили, что 10 сентября он придет на сбор труппы — театральное «первое сентября», знаменательный день для коллектива, начинающего 80-й сезон. И тем же вечером выйдет на сцену в постановке «Я вернулся в мой город». В театре подчеркнули, что намеренно выбрали именно этот спектакль в качестве первого — потому что Иван Иванович в нем задействован и сразу же встретится с публикой, волновавшейся за его здоровье. И в то же время у него там не такая тяжелая роль.

После первой встречи Иван Краско ненадолго расстанется со зрителем: планируется, что он отправится в сестрорецкую 40-ю больницу на реабилитацию.



Напомним, 25 августа стало известно, что 90-летний актер попал в реанимацию. На осмотр он пришел самостоятельно — но врачи вызвали скорую и отвезли его в Центр им. Алмазова с подозрением на инсульт.

