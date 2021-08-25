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Актёр Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге

Актёр Иван Краско попал в реанимацию. Информацию «Фонтанке» 25 августа подтвердили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где он служит больше полувека, с 1965 года. Артисту в этом году исполняется 90 лет.

Как стало известно «Фонтанке», Иван Краско сам пришёл в 40-ю поликлинику на осмотр. Врачи вызвали скорую и отвезли его в Центр им. Алмазова с подозрением на инсульт.

«Все надеются, что это микроинсульт. Время не упустили», — подчеркнули в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

На сцене Краско в числе прочего играет роль Сократа в спектакле «Тише, афиняне!», Санина в драме «Утоли моя печали…», высокопоставленного чиновника Вышневского в «Доходном месте» по пьесе Островского.

Иван Краско привык встречаться с горожанами и за пределами театра. В 2014 году он вел «Разговоры за чашкой чая» в Доме книги и во время этих встреч рассказывал о своей жизни и семье. В 2010 году артист выпустил книгу «Байки. И не только», в которой он делится воспоминаниями.

В кино Краско дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в детективе «Авария».

© Фонтанка.Ру

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