Актёр Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке», Иван Краско сам пришёл в 40-ю поликлинику на осмотр. Врачи вызвали скорую и отвезли его в Центр им. Алмазова с подозрением на инсульт.



«Все надеются, что это микроинсульт. Время не упустили», — подчеркнули в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

На сцене Краско в числе прочего играет роль Сократа в спектакле «Тише, афиняне!», Санина в драме «Утоли моя печали…», высокопоставленного чиновника Вышневского в «Доходном месте» по пьесе Островского.

Иван Краско привык встречаться с горожанами и за пределами театра. В 2014 году он вел «Разговоры за чашкой чая» в Доме книги и во время этих встреч рассказывал о своей жизни и семье. В 2010 году артист выпустил книгу «Байки. И не только», в которой он делится воспоминаниями.