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Иван Краско не выйдет на сцену в вечернем спектакле. Он должен был вернуться к зрителю после лечения

Участие Краско в вечернем спектакле Театра Комиссаржевской отменено

Народный артист России Иван Краско не будет играть в вечернем спектакле. Информацию об этом 10 сентября подтвердили «Фонтанке» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где играет 90-летний актер. В пресс-службе уточнили, что это решение руководства театра, вызванное заботой о здоровье сотрудника, а не форс-мажор. Сам Краско на утренний сбор труппы прибыл, как и планировалось.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что театральное «первое сентября» Иван Краско намерен встретить со своим зрителем, участвуя в вечернем спектакле «Я вернулся в мой город». Из-за изменений в составе номер с его участием будет исключен из программы.

Планы по дальнейшей отправке актера на реабилитацию остаются в силе.

25 августа стало известно, что Краско попал в реанимацию. На осмотр он пришел самостоятельно — но врачи вызвали скорую и отвезли его в Центр им. Алмазова с подозрением на инсульт.

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