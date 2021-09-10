Иван Краско не выйдет на сцену в вечернем спектакле. Он должен был вернуться к зрителю после лечения

Народный артист России Иван Краско не будет играть в вечернем спектакле. Информацию об этом 10 сентября подтвердили «Фонтанке» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где играет 90-летний актер. В пресс-службе уточнили, что это решение руководства театра, вызванное заботой о здоровье сотрудника, а не форс-мажор. Сам Краско на утренний сбор труппы прибыл, как и планировалось.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что театральное «первое сентября» Иван Краско намерен встретить со своим зрителем, участвуя в вечернем спектакле «Я вернулся в мой город». Из-за изменений в составе номер с его участием будет исключен из программы.

