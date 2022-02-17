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Десяток машин охромел на Московском шоссе из-за ловушки в луже. К обеду её приехали латать

Замаскированная под лужу яма стала неприятным сюрпризом для десятка водителей на границе Петербурга и области утром 17 февраля. Потерпевшие вызвали ГИБДД, и к обеду на месте появились дорожники.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На Московском шоссе, возле стелы «Рубеж» после Ям Ижоры в направлении города, в левом крайнем ряду на проезжей части образовалась яма больше метра длиной. Ни видео видно, что она залита талой водой, из-за чего масштабы ловушки водителям не видно. Этим утром вдоль обочины шоссе выстроились порядка 10–15 машин с пробитыми в этой яме колесами, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Виктория. У её машины оказались пробиты два правых.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Водители вызвали на место ГИБДД и эвакуаторы для поврежденных машин. На обочине видно отвалившиеся и ломаные колесные диски. «Через 1 час приехали сотрудники ГИБДД — надеюсь, всё зафиксируем. Несколько машин еще ждут эвакуаторы, — написала участница группы и позднее добавила: — Всё зафиксировали и подаем в суд — нас много».

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Еще через несколько часов на место приехали дорожники. Они согнали с участка дороги воду и стали латать яму. Коварный участок Московского шоссе располагается на территории Пушкинского района Петербурга, прямо у границы с Тосненским районом Ленобласти. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что это еще региональная дорога Петербурга, так что участок находится не в их ведении, как федеральная трасса М-10, а в ведении города.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

266410437
Представляю дороги в Воронежской области после учений. Нагрузка на ось у некоторых почему то не контролируется. Но весной за трактористами охоту начнут.
NAFTALIN 2000-2036
прямо, новость... весь город в ямах разного калибра, едешь как по минному полю. я на днях оставил покрышку в яме на мурманке - в газетах об этом не напишут. чего, стоять непойми сколько часов ночью в ожидании гибдд а потом бегать по судам из за 7 тыщ? главное, чтобы в ДНР мир был
52525252
Где такую работу найти как у беглова и его команды. Жители мучаются,калечатся плюются в их сторону. а им все равно. Зарплата идёт и квартальные с премиями за хорошую работу.
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