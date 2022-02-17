Десяток машин охромел на Московском шоссе из-за ловушки в луже. К обеду её приехали латать

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» На Московском шоссе, возле стелы «Рубеж» после Ям Ижоры в направлении города, в левом крайнем ряду на проезжей части образовалась яма больше метра длиной. Ни видео видно, что она залита талой водой, из-за чего масштабы ловушки водителям не видно. Этим утром вдоль обочины шоссе выстроились порядка 10–15 машин с пробитыми в этой яме колесами, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Виктория. У её машины оказались пробиты два правых.



Водители вызвали на место ГИБДД и эвакуаторы для поврежденных машин. На обочине видно отвалившиеся и ломаные колесные диски. «Через 1 час приехали сотрудники ГИБДД — надеюсь, всё зафиксируем. Несколько машин еще ждут эвакуаторы, — написала участница группы и позднее добавила: — Всё зафиксировали и подаем в суд — нас много».