Вдруг война, а мы проспали. Как западные СМИ встретили утро нового дня без обещанного вторжения России

Они действительно любят формулировку likely. И, судя по заголовкам, очень не хотят расставаться с информационным трендом, который приносил им трафик последние три месяца. Кто-то из них, судя по всему, действительно не спал в ночь на 16 февраля в ожидании «войны в Европе». Если читать все англоязычные публикации о «российско-украинской войне» подряд, можно в какой-то момент воскликнуть голосом представителя МИД Марии Захаровой: «Не верю!»

В целом англоязычные СМИ, кажется, не скрывают разочарования, что излюбленный инфоповод последних трех месяцев может уйти в небытие. Поэтому на передовице Financial Times заголовок о том, что утверждения Москвы о деэскалации конфликта «воспринимаются со скептицизмом». Ведь американский президент Джо Байден подсчитал , что в зоне напряжения остаются 150 тысяч российских военных, а значит, не все еще потеряно.

Утром 16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг оживил передовицы британских и американских газет, заявив, что Россия все равно продолжает наращивать численность своих войск на границе с Украиной . The Guardian обращает внимание аудитории на высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила депутатам Европарламента, что ЕС готов прекратить экспорт высокотехнологичных компонентов, «в отношении которых Россия почти полностью зависит от нас», и не боится сокращения поставок газа. Потому что, во-первых, обсуждаются альтернативные варианты поставок энергии, а во-вторых, самые страшные морозы в этом году миновали, и Европа «уже находится на безопасной стороне зимы».

The Wall Street Journal 15 февраля опубликовал текст с сенсационным заголовком: «Чего хочет Россия в связи с Украиной? Напряжение между Путиным и НАТО объяснено». Объяснение предлагается простое как репа: Россия многое потеряла в результате распада Советского Союза и проигранной в 1991 году «холодной войны», а теперь президент Путин хочет все вернуть. Ну или не все, а хотя бы статус сверхдержавы для начала. «Именно поэтому он говорит о русских и украинцах, как о едином народе». Еще одна публикация от 15 февраля по теме не случившегося вторжения проиллюстрирована похоронным венком. «Тысячи украинских солдат уже погибли на войне, которая началась, когда они были мальчишками». Мол, то, что сейчас — это еще цветочки, украинские вооруженные силы на самом деле воюют уже 8 лет, с самого 2014-го. И вообще, как гласит еще один заголовок WSJ : «Для Украины сдерживание России останется долгосрочной задачей, даже если сейчас войну получится предотвратить».

Эти «опции» еще 30 декабря перебрали в своей публикации The Financial Times . В заголовок вынесли два варианта: авиаудары или сухопутное вторжение. «Западные военные аналитики говорят, что президент России может рассмотреть широкий спектр сценариев — от целенаправленных ракетных ударов до ограниченного вторжения с востока или юга страны и даже полномасштабного вторжения, поддерживаемого кибервойной», — говорится в тексте. А два неназванных «доверенных сотрудника Путина» якобы сообщили изданию, что сценарий повторит 2008 год, когда «Россия отреагировала на попытки Тбилиси обезопасить территорию, контролируемую повстанцами при поддержке Москвы, сухопутным вторжением, а также воздушными и артиллерийскими ударами, морской блокадой и кибератаками». При этом западные аналитики признали, что для полноценной военной операции на границе с Украиной Россия аккумулирована «недостаточно боеприпасов, полевых госпиталей и банков крови», но есть некие доказательства, что Москва уже таранит все необходимое к границе. С тех пор англоязычная пресса время от времени продолжала подпитывать трафик рассуждениями на этот счет.

The Economist рассказывает, что Путину по-прежнему доступны все «опции», позволяющие таки начать вторжение . Так что не переключайтесь и не расслабляйтесь.

Британский журнал The Week , который обозначает себя как издание, аккумулирующее информацию из множества проверенных источников, вышел 15 февраля с заголовком «Какой была бы война между Россией и Украиной?» Мол, не случилось и не случилось, но пофантазировать-то можно.

14 февраля The Times в очередной раз объяснили, что может произойти между Россией и Украиной. Зачин как в сказке: «никто толком не знает, что Путин планирует делать». Но перемещениями войск он ясно дал понять, что расширение НАТО на территорию Украины может повлечь войну между Россией и Западом, так что включать игнор в адрес Москвы и ее мнения — не лучшая идея. Кстати, 16 февраля на передовице The Times уже не было ни слова про войну, сплошь местные новости и хлопоты королевской семьи. Надо промотать полтора экрана, чтобы увидеть оранжевую врезку с заголовком: «Назад в казармы?» Баннер ведет на публикацию от 15 февраля: «Военный шантаж Путина, возможно, принес ему большую часть того, чего он хотел. Это также стоило ему доверия соседей России».

Не менее занятный текст датирован 7 февраля, когда The Economist выкатил серьезную аналитику на тему, застрянут ли русские танки в украинской грязи или нет. Аналитика начинается с того, что построения российских сил на границе с Украиной породили новую область знания — «инвазиологию», или «вторжениеведение» по-нашему. Чтобы это практиковать, надо держать в голове много факторов. Совместные военные упражнения России и Белоруссии, которые официально начались 10 февраля, расписание Олимпийских игр в Китае (мол, председатель Си попросил Путина потерпеть и не портить праздник). Но есть еще один аспект, который многие инвазиологи упускают — это погода. «Говорят, в январе администрация Байдена попросила доложить, как там с погодой в обсуждаемом регионе, — сообщает The Economist. — Действительно ли мистеру Путину лучше атаковать до того, как украинская земля оттает и раскиснет в марте-апреле?» Видимо, в США не знают русской поговорки «танки грязи не боятся». Зато в редакции The Economist знают слово rasputitsa — «дословно — время без дорог». И еще там в курсе, что именно она в свое время помешала Бонапарту осуществить свои наполеоновские планы в России, и нацистским войскам тоже подгадила. Далее издание цитирует некоего британского корреспондента прямиком из 1944 года: «Украинскую грязь надо видеть, чтобы поверить, что такое вообще возможно. Вся страна превращается в болото, а дороги — в реки грязи в два фута глубиной».