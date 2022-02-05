«Блумберг-ньюс». Американское СМИ опубликовало черновик новости о начале войны России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу публикации американского издания Bloomberg о «вторжении» России на Украину. В интервью РИА Новости 5 февраля он заявил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.



«В целом, конечно, такое серьёзное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул Песков.

В ночь на 5 февраля Bloomberg опубликовал в своей ленте новостей заметку с заголовком «Россия вторглась в Украину». Новость продержалась в ленте около получаса. Позже агентство удалило заголовок, объяснив, что это был заготовленный на всякий случай черновик и его опубликовали по ошибке.