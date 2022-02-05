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«Блумберг-ньюс». Американское СМИ опубликовало черновик новости о начале войны России и Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу публикации американского издания Bloomberg о «вторжении» России на Украину. В интервью РИА Новости 5 февраля он заявил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

«В целом, конечно, такое серьёзное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — подчеркнул Песков.

В ночь на 5 февраля Bloomberg опубликовал в своей ленте новостей заметку с заголовком «Россия вторглась в Украину». Новость продержалась в ленте около получаса. Позже агентство удалило заголовок, объяснив, что это был заготовленный на всякий случай черновик и его опубликовали по ошибке.

Ранее NYT со ссылкой на высокопоставленных американских военных сообщила, что РФ якобы собирается «сымитировать нападение украинцев на российскую территорию», чтобы создать предлог для «вторжения».

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Комментарии (20)

Pilat
Так госдеп давно не палился :-)
Теперь совершенно очевидно, что по СМИ был заранее отдан приказ объявить о вторжение, но видимо там много таких как Псаки и не всем успели дать отбой.
Теперь очевидно, что как минимум госдеп планировал повторить аферу Мишико на незалежной.
sergeant-1
Горбачев звонит Рейгану:
— Примите наши соболезнования по поводу взрыва «Челленджера»!
— Но «Челленджер» взлетает только через минуту…
— А-а, извините, я позвоню позже...
zlopopik
Понятно, что все ролики о вторжении, о химоружии, беженцах и белых масках уже отсняты. Вестпипл готов все это хавать, т.к. продолжение раздербанивания русских обеспечит сытое существование. Пока не известно, смогут ли наши гопники что-то противопоставить.
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