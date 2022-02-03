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New York Times: Россия планирует «сымитировать нападение украинских военных»

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США якобы получили разведданные о том, что Россия собирается сымитировать нападение украинских военных для того, чтобы создать предлог для «вторжения». Об этом 3 февраля пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских военных.

«План, который США надеются разрушить, состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей Восточной Украины», — утверждается в статье.

Представители властей заявили журналистам, что Россия, используя запись, собирается обвинить Украину в «геноциде», таким образом оправдав нападение на страну. Источники NYT говорят, что на видеозаписи якобы будут погибшие в результате взрыва, украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, которые изобразят жителей, оплакивающих погибших. Журналисты считают, что с помощью подобного «слива» данных американские власти пытаются «пустить под откос планы России».

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Комментарии (40)

DAE
Эта американская информационная помойка все не может никак успокоится.
Во вранье с «вторжением» уже больше никто не верит, нужно придумать что нибудь новое.
Главное врать не останавливаясь.
Алик-1
Оригинально. Теряюсь в догадках как. Может пранкер Вован позвонит клоуну и голосом Байдена отдаст приказ идти в атаку?
chip1
Петров и Баширов в шароварах и вышиванках уже осваивают украинский говор, пока получается только после литра горилки с салом!)
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