New York Times: Россия планирует «сымитировать нападение украинских военных»

США якобы получили разведданные о том, что Россия собирается сымитировать нападение украинских военных для того, чтобы создать предлог для «вторжения». Об этом 3 февраля пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских военных.



«План, который США надеются разрушить, состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей Восточной Украины», — утверждается в статье.



Представители властей заявили журналистам, что Россия, используя запись, собирается обвинить Украину в «геноциде», таким образом оправдав нападение на страну. Источники NYT говорят, что на видеозаписи якобы будут погибшие в результате взрыва, украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, которые изобразят жителей, оплакивающих погибших. Журналисты считают, что с помощью подобного «слива» данных американские власти пытаются «пустить под откос планы России».

