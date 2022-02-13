Во фруктах больше вреда, чем пользы? Разбираемся с диетологами

Разбираемся, так ли полезны фрукты и можно ли заменить их овощами Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться







Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что фрукты содержат внушительное количество необходимых для здоровья и отличного самочувствия микроэлементов. А в компании с овощами они вообще могут закрыть потребность почти во всех витаминах и минералах, которые мы получаем из еды. Тем не менее фрукты попали в черный список для людей, контролирующих вес, а некоторые и вовсе умудряются их демонизировать. Так может быть во фруктах действительно больше вреда, чем пользы? Разбираемся на примерах вместе с диетологами.



Всё дело во фруктозе?

Всемирная организация здравоохранения внесла фрукты в список продуктов, необходимых для здорового питания. Но с одной оговоркой: помните, что в большинстве своем они сладкие. А всё из-за фруктозы — самого сладкого из природных сахаров.

— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Однако в отличие от нее фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов. — Известно, что избыток фруктозы, поступающей с пищей, метаболизируется в клетках печени и активирует биосинтез большого количества жирных кислот, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это ускоряет накопление жира и приводит к быстрому развитию жировой болезни печени, нарушению обмена холестерина и липидов, особенно у групп риска — пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, при избыточном весе и ожирении.



Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Благодаря тому, что фруктоза меньше влияет на уровень сахара в крови, чем глюкоза, она условно более полезна для здоровья, особенно для тех, кто борется с лишним весом, метаболическими нарушениями, диабетом и рядом других проблем со здоровьем. Однако важно понимать, что, говоря о пользе, специалисты имеют в виду именно цельные плоды, в которых фруктоза «встроена» в клетчатку.



Бананы — чемпионы по сахару, а апельсины — по гликемическому индексу Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Все фрукты одинаково полезны?

Высокое содержание тех или иных полезных микроэлементов не делает фрукт безусловно полезным. К примеру, бананы, апельсины и разные виды дыни богаты калием, но гликемический индекс у них очень разный. Если дыню спокойно рекомендуют даже диабетикам, то банан по содержанию углеводов приравнивают чуть ли не к фастфуду.



Хурма и арбуз — прекрасные источники каротиноидов, но эти микроэлементы есть и в болгарском перце, моркови и тыкве, а сахара в овощах на порядок меньше.

Наконец, цитрусовые вполне заслуженно ассоциируются с витамином С, но они же числятся в рядах главных угроз для аллергиков, в отличие от брокколи, кольраби и кейла, которые при этом тоже заметно насыщены аскорбиновой кислотой. Остановимся на некоторых фруктах немного подробнее.

Чем полезна и вредна хурма?

— Хурма содержит в составе калий, магний, йод, бета-каротин и пищевые волокна, количество углеводов — до 15 граммов на 100 граммов продукта, танины, которые придают вяжущий вкус, — говорит Вероника Черанева. — Полезна для сердца и сосудов, для пищеварительного тракта как источник пищевых волокон, для зрения и кожи за счет витаминов и антиоксидантов. В редких случаях избыток хурмы в рационе может спровоцировать кишечную непроходимость за счет склеивающих и вяжущих свойств. Поэтому хурма ограничивается детям до трех лет и людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения.



— Хурма отвечает за иммунитет, — добавляет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В ней большое количество витамина А , йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет. Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля. Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день. Но беда в том, что она сезонная.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



У хурмы полно полезных свойств, но есть и противопоказания Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Чем полезен и вреден арбуз?

Арбуз — продукт низкокалорийный, в ста граммах — не более 40 ккал. Содержит много клетчатки, магния, витамины группы В, С, антиоксиданты, до 13% сахаров в мякоти и более 90% воды. Но арбуз обладает сильными мочегонными свойствами, поэтому стоит быть осторожными с употреблением большого количества арбуза при мочекаменной болезни.



У арбуза оказалось куда больше полезных свойств, чем мы предполагали Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Чем полезны и вредны цитрусовые?

Цитрусовые могут быть полезны для человека за счет клетчатки, витамина С , микроэлементов, пептидов, антиоксидантов и гликозидов. Но их польза часто преувеличена. Многие овощи и ягоды по составу не уступают цитрусовым.

— Например, болгарский перец, шиповник, смородина, капуста и другие, — говорит Вероника Черанева. — Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России. Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.



К цитрусовым у Роспотребнадзора слишком много нареканий Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Фрукты ощелачивают?

Идея ощелачивания организма захватила адептов здорового образа жизни лет десять назад — страх закислить себя продуктами животного происхождения заставляет ее поклонников уминать овощи и зелень в промышленных масштабах. Однако научное сообщество скептически настроено по отношению к этой модной концепции. Всё потому, что продукты питания просто не способны изменить кислотно-щелочной баланс крови — организм бросает на его поддержание много сил, потому что, если он изменится, мы умрем.



— Закисление крови — это патология. Оно случается, например, при диабете 1-го типа и других заболеваниях, — говорит Тамара Крамченинова. — Но никак не от того, что было в вашей тарелке. Тем не менее употребление щелочных продуктов — зелени и овощей — хорошая идея, так как это поможет оптимальному клеточному метаболизму. Обратите внимание, я говорю не о фруктах, потому что с ними вы получите и порцию сахара. Если ваша цель именно в ощелачивании, выбирайте овощи — сахар вы и так получите, в нем недостатка у современного человека нет.

Правда, что фрукты надо есть отдельно от остальной еды?

— Фрукты — один из вариантов здорового перекуса. За счет клетчатки они создают чувство сытости, за счет сахаров — восполняют энергию, — говорит Вероника Черанева. — Нет строгой рекомендации употреблять фрукты только натощак. Не советую много фруктов после плотного обеда или банкета, поскольку длительное пребывание в желудке может запустить процессы брожения и привести к вздутию живота, тяжести и метеоризму. Фрукты можно сочетать с длинными углеводами, например с кашами на завтрак, с белковыми блюдами — творогом и кисломолочными напитками — или отдельно.

Диетологи говорят, что в черный список для людей, контролирующих вес, фрукты попали необоснованно и часто несправедливо демонизируются. В питании важны принципы разнообразия и умеренности. Конечно, можно прожить и без фруктов, но категоричный подход к питанию и исключение целых групп продуктов в долговременной перспективе приносят больше вреда, чем пользы, и ведут к нарушениям пищевого поведения. Единственное строгое противопоказание для фруктов — пищевая аллергия.