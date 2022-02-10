«В рубашке родился». На Балтийском заводе цеховые ворота упали на автопогрузчик, окровавленного водителя доставали рабочие

Как рассказывают свидетели, карщик еле выжил. Кабину погрузчика смяло многотонной дверью, но водитель отделался ранами кистей. Жизнь спасла каска.
«Пострадавших больше нет, я вытаскивал мужика с кары — жив, в рубашке родился. Водительское место в каре по касательной обошло, пассажирское вмяло, мужик в каске был, это голову ему и спасло, а её зажало там конкретно. Мужик вроде не сломал ничего, ему от лобового кары руки рассекло, куча ран, резанных, и огромная шишка над левым глазом, но с его слов глазом видел, сам глаз цел вроде», — написал участник спасательной операции Сергей.
На Балтийском заводе факт ЧП подтвердили, отметив, что на работе предприятия это никак не сказалось. Причина падения створки ворот сейчас выясняется.