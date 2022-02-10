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«В рубашке родился». На Балтийском заводе цеховые ворота упали на автопогрузчик, окровавленного водителя доставали рабочие

25-метровая створка цеховых ворот упала на погрузчик на территории Балтийского завода в Петербурге. Об этом 10 февраля сообщают очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей, инцидент произошел около трех дня.

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Как рассказывают свидетели, карщик еле выжил. Кабину погрузчика смяло многотонной дверью, но водитель отделался ранами кистей. Жизнь спасла каска.

«Пострадавших больше нет, я вытаскивал мужика с кары — жив, в рубашке родился. Водительское место в каре по касательной обошло, пассажирское вмяло, мужик в каске был, это голову ему и спасло, а её зажало там конкретно. Мужик вроде не сломал ничего, ему от лобового кары руки рассекло, куча ран, резанных, и огромная шишка над левым глазом, но с его слов глазом видел, сам глаз цел вроде», — написал участник спасательной операции Сергей.

На Балтийском заводе факт ЧП подтвердили, отметив, что на работе предприятия это никак не сказалось. Причина падения створки ворот сейчас выясняется.

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Комментарии (4)

мухомор
строки ворот просто устали.
07A
Экспериментальные ворота по технологии"стелс"!
Dorovj
Это, видать, было ему самое последнее предупреждение😼
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