В Петербурге арестовали двух замглавврачей центра на Сикейроса по делу о гибели пациентов из-за бария

Октябрьский райсуд Петербурга до 26 марта арестовал заместителей главврача ГКДЦ № 1 на Сикейроса. Наталье Суровенко и Александре Феофановой предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Накануне «Фонтанка» писала, что количество обвиняемых в деле о гибели пациентов от бария в центре на Сикейроса увеличилось до пяти. В Следственном комитете отмечали, что обвинение предъявлено двум заместителям главврача.



В рамках расследования дела главврач медучреждения Евгений Попов арестован, также в СИЗО суд отправил завотделением лучевой диагностики.

