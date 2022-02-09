В Петербурге арестовали двух замглавврачей центра на Сикейроса по делу о гибели пациентов из-за бария

Октябрьский райсуд Петербурга до 26 марта арестовал заместителей главврача ГКДЦ № 1 на Сикейроса. Наталье Суровенко и Александре Феофановой предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, сообщает 9 февраля объединенная пресс-служба городских судов.
Накануне «Фонтанка» писала, что количество обвиняемых в деле о гибели пациентов от бария в центре на Сикейроса увеличилось до пяти. В Следственном комитете отмечали, что обвинение предъявлено двум заместителям главврача.
В рамках расследования дела главврач медучреждения Евгений Попов арестован, также в СИЗО суд отправил завотделением лучевой диагностики.
Еще одна фигурантка — медсестра центра после предъявления обвинения была отпущена под подписку о невыезде.
По версии СК, в ГКДЦ № 1 закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных, и семь человек погибли после процедуры обследования желудка с его применением.