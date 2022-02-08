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Количество обвиняемых в деле о гибели от бария пациентов центра на Сикейроса увеличилось до пяти

СК предъявил обвинение в оказании небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности еще двум сотрудникам ГКДЦ № 1 на Сикейроса.

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Как сообщает пресс-служба ведомства 8 февраля, фигурантами дела стали два заместителя главного врача центра. Им предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Фонтанка» писала, что в рамках расследования дела главврач медучреждения Евгений Попов арестован, накануне в СИЗО суд отправил завотделением лучевой диагностики. Еще одна фигурантка — медсестра центра после предъявления обвинения была отпущена под подписку о невыезде.

СК сообщает, что следствие собрало доказательства того, что семь человек погибли после прохождения в центре в период с декабря 2021 по январь 2022 года исследования желудка с использованием бария в качестве контраста. По версии СК, в ГКДЦ № 1 закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных.

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Комментарии (19)

Sergik7
Очень очень слабый надзор в государственных медучреждениях. Надо трясти питерский росздравнадзор и медкомитет. Эти могут только коммерческие медцентры нагибать с проверками.
Roman-Flot
Вопрос: есть у читателей родственники за границей? Какая диагностика там ?
Pilat
А между прочим почти наверняка есть еще как минимум несколько очевидных обвиняемых, которые не могли не быть завязаны в этом деле.
Это...патологоанатомы.
Как вы думаете, с какой целью все трупы у нас в обязательном порядке вскрывают?
Правильно, чтобы установить причину смерти и исключить криминал.
И что мы видим?
Мы видим, что люди начали умирать еще в прошлом году, но ни один патологоанатом не пискнул.

И тут возникает большой вопрос.
Либо они кромсают наши тела просто так, а на самом деле определить причину смерти не в состоянии.
Либо...
Либо они все прекрасно установили, но получили откат за молчание.
И то и другое требует расследования.
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