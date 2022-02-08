Количество обвиняемых в деле о гибели от бария пациентов центра на Сикейроса увеличилось до пяти

Как сообщает пресс-служба ведомства 8 февраля, фигурантами дела стали два заместителя главного врача центра. Им предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.



«Фонтанка» писала, что в рамках расследования дела главврач медучреждения Евгений Попов арестован, накануне в СИЗО суд отправил завотделением лучевой диагностики. Еще одна фигурантка — медсестра центра после предъявления обвинения была отпущена под подписку о невыезде.



СК сообщает, что следствие собрало доказательства того, что семь человек погибли после прохождения в центре в период с декабря 2021 по январь 2022 года исследования желудка с использованием бария в качестве контраста. По версии СК, в ГКДЦ № 1 закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных.

