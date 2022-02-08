Дневник Олимпиады в Пекине: Промах ценою в золото, постапокалипсис и подлые трюки китайских шорт-трекистов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Бронза Вика Уайлда

Одну из трех медалей 8 февраля сборной России принес бывший американский спортсмен: Вик Уайлд стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. Выиграв, он упал на снег и заплакал. Потом заявил журналистам, что завершает карьеру. Это был очень трогательный момент.



Мощнейший заезд и самые искренние эмоции Вика 😍



Расправился с ветераном Фишналлером и разрыдался прямо после финиша. Как же это было невероятно 💥



ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО 👏 pic.twitter.com/b1FCuDxayV — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022

До смены гражданства Вик Уайлд ничем не выделялся. За 10 лет карьеры под флагом США он никогда даже не приближался к призовому подиуму на этапах Кубка мира, а на чемпионат мира отобрался лишь однажды, в 2011-м, и провел его бесславно. Вик уже собирался уходить из спорта, когда встретил сноубордистку Алену Заварзину, женился на ней и получил российский паспорт. А дальше были две золотые медали Сочи-2014 и теперь — бронза Пекина-2022. Это была славная охота.



Промах ценою в золото

Петербургский биатлонист Максим Цветков неплохо шел по дистанции в индивидуальной гонке и идеально стрелял, в отличие от большинства соперников и партнеров по команде. К четвертому рубежу он подошел в статусе лидера и без единого промаха. Первые четыре мишени он закрыл быстро, а на пятой завис. Тут-то и дрогнуло сердце. Пуля ушла в «молоко», добавив к его времени штрафную минуту. В итоге Максим занял самое обидное место — четвертое, проиграв золотому медалисту французу Кентену Фийону Майе 34,9 секунды.



😩 КАК ЖЕ ОБИДНО! Один промах. Последним выстрелом. Стоил Цветкову золота!



Драматичная стрельба Максима… pic.twitter.com/JHKUXYTOIU — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022

«Я не справился с последним выстрелом, и это только моя ошибка, здесь некого винить. Я расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли. Очень хотелось доказать всем, почти получилось», — комментировал свою неудачу Цветков.

Трудности перевода

Петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась во время интервью журналистам BBC. После победы в командном турнире те спросили спортсменку о ее падении во время произвольной программы, однако Анастасия не поняла вопрос, в чем честно призналась.



«Я ни хера не поняла», — заявила Мишина, обращаясь к партнерам по команде.

Впрочем, после того как Никита Кацалапов объяснил ей, что спрашивают журналисты, Мишина ответила им на не таком уж плохом английском языке.



«Есть и другая жизнь»

Вторую медаль дня для сборной России выиграл молодой лыжник Александр Терентьев. Он пришел третьим в спринте.



В разговоре с журналистами он сумел выдавить из себя только то, что очень хочет спать. А вот для Сергея Устюгова эта гонка стала полным разочарованием: двукратный чемпион мира выбыл из борьбы за олимпийские медали уже в полуфинале.

«Я просрал старт своего восьмилетия (на Олимпиаду в 2018 году Устюгова не пустили из-за допингового скандала в сборной. — Ред.), личную гонку, не выступая на скиатлоне. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь», — заявил Устюгов журналистам, явно намекая на скорое завершение карьеры.

Историческая медаль

Третью бронзу дня для сборной России завоевала Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту среди женщин на Олимпиаде в Пекине.



Это невероятно. Иванова взяла долгожданную олимпийскую медаль – первую в одиночных женских санях в истории России



Решающая попытка: Таня была безупречна и не отдала свою бронзу, которая на вес золота. Гордимся 💪 pic.twitter.com/wbk9DwA23r — Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022

В последний раз отечественные саночницы становились призерами Игр на Олимпиаде-80, когда Вера Зозуля стала золотой медалисткой, а Ингрида Амантова — бронзовой.

Адский пейзаж

Иностранных болельщиков поразило место проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Адский пейзаж. Честно... просто лол», — написал один американский пользователь твиттера.

«У олимпийского трамплина в Пекине на заднем плане ядерные реакторы?.. В общем, фон и место уродливы до невозможности... Какого черта???» — написал второй.

Выглядит это и правда жутко.



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Другим это напомнило атомную электростанцию из «Симпсонов».



The scene where freestyle ski jumping is being held looks familiar. #Olympics pic.twitter.com/4x5aUTPrRG — Tyler Roney (@TylerJRoney) February 7, 2022

Как оказалось, трамплин действительно построен на территории огромного промышленного комплекса со сталелитейным заводом в центре. Другое дело, что он уже давно не работает. Комплекс закрыли еще перед Олимпиадой-2008. Фабрики и оборудование остаются в комплексе, но пространство между ними заполнили зеленые лужайки с рукотворными прудами. Одну из доменных печей превратили в ивент-пространство в стиле стимпанк с магазинами, коммерческими офисами и музеем.



Когда очень хочешь победить

Шорт-трек — один из самых жестких видов спорта на Олимпиаде — быстрый и контактный, что позволяет делать порой самые подлые вещи.



"Sportsmanship" shown by the Chinese skater in the Beijing Olympics



Watch carefully. The Chinese skater in Red reaches down, over the other Canadian, grabs one of the border markers, then tosses it into the skater in front, causing that skater to fall. pic.twitter.com/inlk4QFzvT — Jim Lewis 💰⚒💰 (@Galactic_Trader) February 7, 2022

Чаще соперники прибегают к более грубой силе.



2月7日，北京冬奥会男子1000米速滑。中共选手拽倒匈牙利选手勇夺金牌！👎

February 7, Beijing Winter Olympic Games men's 1000m speed skating. The Chinese communist dragged down the Hungarian player to win the gold medal! 👎 pic.twitter.com/meSqB6D07N — 文俊（日本银河系） (@wenjun7011) February 8, 2022

Впрочем, порой можно и не специально полоснуть соперника лезвием по лицу.



Медальные итоги дня

Всего на счету российских спортсменов теперь 10 медалей — 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. По общему количеству (так считают обычно в США, например на сайте ESPN) отечественная команда первая, а по золоту — лишь седьмая. Лидирует Швеция, у которой всего 6 наград, но зато четыре из них — высшей пробы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

