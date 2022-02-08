FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Дневник Олимпиады в Пекине: Промах ценою в золото, постапокалипсис и подлые трюки китайских шорт-трекистов

Новый день на Олимпиаде принес сборной России три медали, но ни одной золотой. Из-за этого национальная команда пока откатилась на седьмое место. Отдел спорта «Фонтанки.ру» — о главных событиях Игр 8 февраля.

2
Печать
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ПоделитьсяПоделиться

Бронза Вика Уайлда

Одну из трех медалей 8 февраля сборной России принес бывший американский спортсмен: Вик Уайлд стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. Выиграв, он упал на снег и заплакал. Потом заявил журналистам, что завершает карьеру. Это был очень трогательный момент.

До смены гражданства Вик Уайлд ничем не выделялся. За 10 лет карьеры под флагом США он никогда даже не приближался к призовому подиуму на этапах Кубка мира, а на чемпионат мира отобрался лишь однажды, в 2011-м, и провел его бесславно. Вик уже собирался уходить из спорта, когда встретил сноубордистку Алену Заварзину, женился на ней и получил российский паспорт. А дальше были две золотые медали Сочи-2014 и теперь — бронза Пекина-2022. Это была славная охота.

Промах ценою в золото

Петербургский биатлонист Максим Цветков неплохо шел по дистанции в индивидуальной гонке и идеально стрелял, в отличие от большинства соперников и партнеров по команде. К четвертому рубежу он подошел в статусе лидера и без единого промаха. Первые четыре мишени он закрыл быстро, а на пятой завис. Тут-то и дрогнуло сердце. Пуля ушла в «молоко», добавив к его времени штрафную минуту. В итоге Максим занял самое обидное место — четвертое, проиграв золотому медалисту французу Кентену Фийону Майе 34,9 секунды.

«Я не справился с последним выстрелом, и это только моя ошибка, здесь некого винить. Я расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли. Очень хотелось доказать всем, почти получилось», — комментировал свою неудачу Цветков.

Трудности перевода

Петербургская фигуристка Анастасия Мишина отметилась во время интервью журналистам BBC. После победы в командном турнире те спросили спортсменку о ее падении во время произвольной программы, однако Анастасия не поняла вопрос, в чем честно призналась.

«Я ни хера не поняла», — заявила Мишина, обращаясь к партнерам по команде.

Впрочем, после того как Никита Кацалапов объяснил ей, что спрашивают журналисты, Мишина ответила им на не таком уж плохом английском языке.

«Есть и другая жизнь»

Вторую медаль дня для сборной России выиграл молодой лыжник Александр Терентьев. Он пришел третьим в спринте.

В разговоре с журналистами он сумел выдавить из себя только то, что очень хочет спать. А вот для Сергея Устюгова эта гонка стала полным разочарованием: двукратный чемпион мира выбыл из борьбы за олимпийские медали уже в полуфинале.

«Я просрал старт своего восьмилетия (на Олимпиаду в 2018 году Устюгова не пустили из-за допингового скандала в сборной. — Ред.), личную гонку, не выступая на скиатлоне. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь», — заявил Устюгов журналистам, явно намекая на скорое завершение карьеры.

Историческая медаль

Третью бронзу дня для сборной России завоевала Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту среди женщин на Олимпиаде в Пекине.

В последний раз отечественные саночницы становились призерами Игр на Олимпиаде-80, когда Вера Зозуля стала золотой медалисткой, а Ингрида Амантова — бронзовой.

Адский пейзаж

Иностранных болельщиков поразило место проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Адский пейзаж. Честно... просто лол», — написал один американский пользователь твиттера.

«У олимпийского трамплина в Пекине на заднем плане ядерные реакторы?.. В общем, фон и место уродливы до невозможности... Какого черта???» — написал второй.

Выглядит это и правда жутко.

ПоделитьсяПоделиться

Другим это напомнило атомную электростанцию из «Симпсонов».

Как оказалось, трамплин действительно построен на территории огромного промышленного комплекса со сталелитейным заводом в центре. Другое дело, что он уже давно не работает. Комплекс закрыли еще перед Олимпиадой-2008. Фабрики и оборудование остаются в комплексе, но пространство между ними заполнили зеленые лужайки с рукотворными прудами. Одну из доменных печей превратили в ивент-пространство в стиле стимпанк с магазинами, коммерческими офисами и музеем.

Когда очень хочешь победить

Шорт-трек — один из самых жестких видов спорта на Олимпиаде — быстрый и контактный, что позволяет делать порой самые подлые вещи.

Чаще соперники прибегают к более грубой силе.

Впрочем, порой можно и не специально полоснуть соперника лезвием по лицу.

Медальные итоги дня

Всего на счету российских спортсменов теперь 10 медалей — 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. По общему количеству (так считают обычно в США, например на сайте ESPN) отечественная команда первая, а по золоту — лишь седьмая. Лидирует Швеция, у которой всего 6 наград, но зато четыре из них — высшей пробы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266410437
The Chinese communist dragged down the Hungarian player to win the gold medal! -))
266182335
У нас на месте бывших предприятий строят только жильё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний