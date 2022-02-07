Потепление помогает коммунальщикам Петербурга со снегом, но заставляет усиленно чистить ливневки

За минувшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Петербурге намело почти 15 сантиметров снега. Пришедшее в город потепление помогает коммунальщикам со снегом, но добавляет новых забот: нужно, чтобы талая вода не застаивалась при температурных качелях.

На прошедшей неделе с улиц Петербурга собрали и вывезли 306 тысяч кубометров снежных масс, сообщает 7 февраля пресс-служба городского комитета по благоустройству. Если считать в самосвалах, то это более 15 тысяч наполненных машин. Помимо снегоплавильных и снегоприемных пунктов Водоканала, снег вывозят на семь площадок временного складирования.