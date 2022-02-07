FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Потепление помогает коммунальщикам Петербурга со снегом, но заставляет усиленно чистить ливневки

2
Печать
Фото: комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

За минувшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в Петербурге намело почти 15 сантиметров снега. Пришедшее в город потепление помогает коммунальщикам со снегом, но добавляет новых забот: нужно, чтобы талая вода не застаивалась при температурных качелях.

На прошедшей неделе с улиц Петербурга собрали и вывезли 306 тысяч кубометров снежных масс, сообщает 7 февраля пресс-служба городского комитета по благоустройству. Если считать в самосвалах, то это более 15 тысяч наполненных машин. Помимо снегоплавильных и снегоприемных пунктов Водоканала, снег вывозят на семь площадок временного складирования.

В понедельник, 7 февраля, на расчистку петербургских дорог вышли 1 046 машин и 1 206 дворников. Еще 196 машин и 721 специалист приводят в порядок сады, скверы и парки. В Петербург пришло потепление, и предприятия комитета по благоустройству усилили работу по прочистке патрубков, чтобы на дорогах не застаивалась талая вода, ведь по прогнозу синоптиков температура воздуха будет «кочевать» из минуса в плюс и обратно.

ПоделитьсяПоделиться

Зато оттепель помогает коммунальщикам бороться со снегом: за сутки высота снежного покрова благодаря погоде уменьшилась почти на четверть. Впрочем, расслабляться рано, атлантический циклон принесет Петербургу не только тепло, но и осадки.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brit
Скоро выйдут на работу дворники Апрель, Май и Июнь и бесплатно вычистят весь снег.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний