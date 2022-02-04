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Тест: Разбираетесь ли вы в петербургской кухне?

Нажарить корюшки по весне или купить к чаю «наполеон» по силам каждому. А что вы знаете о высокой гастрономии нашего города? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.

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Фото: pixabay.com
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Напомним, что парадную кухню у нас возрождают и развивают на официальном уровне. Городское правительство еще в 2014 году запустило проект, призванный превратить Северную столицу в центр гастрономических изысков. Составлен и длинный список петербургских блюд, «рекомендованных к использованию на официальных приемах и рабочих обедах (завтраках, ужинах) от имени правительства Санкт-Петербурга».

Комитет по внешним связям следит за тем, чтобы во время этих трапез на столах обязательно присутствовал какой-то из городских специалитетов.

Посмотрим, что в меню?

Полный список блюд петербургской кухни смотрите в файле:

Блюда петербургской кухни, рекомендованные к подаче на официальных приемах и рабочих обедах (завтраках, ужинах) от имени Правительства Санкт-ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
Фото: pixabay.com

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