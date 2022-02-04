Тест: Разбираетесь ли вы в петербургской кухне?

Напомним, что парадную кухню у нас возрождают и развивают на официальном уровне. Городское правительство еще в 2014 году запустило проект, призванный превратить Северную столицу в центр гастрономических изысков. Составлен и длинный список петербургских блюд, «рекомендованных к использованию на официальных приемах и рабочих обедах (завтраках, ужинах) от имени правительства Санкт-Петербурга».

Комитет по внешним связям следит за тем, чтобы во время этих трапез на столах обязательно присутствовал какой-то из городских специалитетов.