Началась регистрация на IV фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. Участников ждет новый маршрут и не только

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вместо захода на второй круг бегуны преодолеют оба вантовых моста ЗСД, включая мост через Корабельный фарватер высотой 46 метров. Таким образом, ЗСД Фонтанка Фест станет самым высотным полумарафоном в Петербурге. Выйти на дистанцию сможет любой взрослый старше 18 лет, зарегистрировавшийся и получивший стартовый номер. Все подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте Фестиваля. Лучше не откладывать регистрацию на последние дни: получится дороже и есть риск, что слоты на некоторые дистанции закончатся до окончания регистрации.

Абсолютных победителей забегов на 10 км и на 21,1 км ожидают кубки и солидные денежные призы. Для прохождения беговых дистанций потребуется предъявить оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям. Как и в прежние годы, перед забегом в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42, пройдет яркая фестивальная программа, которая начнется за два с лишним часа до старта. Начало забега — в 16:30, финиш — не позднее 19:30. После бегунов, примерно в 21 час, стартуют велосипедисты. Колонна велосипедистов проедет 15 километров от фестивального городка у гипермаркета О'КЕЙ по всему центральному участку до съезда с трассы на набережной реки Екатерингофки. Добавим, что фестиваль будет организован с соблюдением всех санитарных мер по противодействию распространения вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами. Следите за новостями в рубрике ЗСД Феста на портале «Фонтанка.ру», на официальном сайте события и на официальных страницах в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram.

Смотрите, как было круто на ЗСД Фонтанка Фесте в 2021 году.

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3-х тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало более 8 тысяч человек и пробежало 2500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian avant awords в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».