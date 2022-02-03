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Началась регистрация на IV фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. Участников ждет новый маршрут и не только

Стартовала регистрация на IV фестиваль ЗСД Фонтанка Фест, который состоится 21 мая. В этом году участников ожидает много новинок, начиная с того, что трасса полумарафона на 21,1 км пройдет по обновленному маршруту.

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Фото: «Фонтанка.ру»
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Вместо захода на второй круг бегуны преодолеют оба вантовых моста ЗСД, включая мост через Корабельный фарватер высотой 46 метров. Таким образом, ЗСД Фонтанка Фест станет самым высотным полумарафоном в Петербурге.

Выйти на дистанцию сможет любой взрослый старше 18 лет, зарегистрировавшийся и получивший стартовый номер. Все подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте Фестиваля.

Лучше не откладывать регистрацию на последние дни: получится дороже и есть риск, что слоты на некоторые дистанции закончатся до окончания регистрации.

Абсолютных победителей забегов на 10 км и на 21,1 км ожидают кубки и солидные денежные призы. Для прохождения беговых дистанций потребуется предъявить оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям.

Как и в прежние годы, перед забегом в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42, пройдет яркая фестивальная программа, которая начнется за два с лишним часа до старта. Начало забега — в 16:30, финиш — не позднее 19:30.

После бегунов, примерно в 21 час, стартуют велосипедисты. Колонна велосипедистов проедет 15 километров от фестивального городка у гипермаркета О'КЕЙ по всему центральному участку до съезда с трассы на набережной реки Екатерингофки.

Добавим, что фестиваль будет организован с соблюдением всех санитарных мер по противодействию распространения вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Следите за новостями в рубрике ЗСД Феста на портале «Фонтанка.ру», на официальном сайте события и на официальных страницах в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram.

Смотрите, как было круто на ЗСД Фонтанка Фесте в 2021 году.

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3-х тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало более 8 тысяч человек и пробежало 2500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian avant awords в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

kigorg
Умоляю, потише музыку, пожалуйста, на старте сделайте! Я уж не говорю о том, что она (на мой вкус) тошнотворна. Но она в прошлом году была громкая, почти до болевого порога. И на входе надо было полчаса (очень медленно) просачиваться под аркой, где она и звучала. Это был кошмар.
r842er
Russian avant awords ))))))
teodor
А как жешь злой омикрон?
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