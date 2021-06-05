ЗСД Фонтанка Фест вернулся в Петербург
с новыми рекордами
ЗСД Фонтанка Фест вернулся в Петербург с новыми рекордами
Портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» и при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга подарили городу третий в истории ЗСД Фонтанка Фест — уникальный забег и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Рассказываем и показываем, как это было.
Как прошел третий ЗСД Фонтанка Фест, смотрите в нашем отчетном сюжете.
Петербургский Западный скоростной диаметр — одна из красивейших трасс мира. Но в обычное время она открыта только для автомобилей. И лишь один день в году, во время проведения ЗСД Фонтанка Фест, ее открывают для велосипедистов и бегунов.
Петербургский Западный скоростной диаметр
Это одна из красивейших трасс мира. Но в обычное время она открыта только для автомобилей. И лишь один день в году, во время проведения ЗСД Фонтанка Фест, ее открывают для велосипедистов и бегунов.
Бегут всеот Амстердама до Южно-Сахалинска!
В этом году на трассу выбежали больше двух тысяч бегунов и выехали почти восемь тысяч велосипедистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красноярска, Магнитогорска, Омска, Перми, Хабаровска, Минска, Южно-Сахалинска, Амстердама, Риги, Киева и десятков других городов России и мира.

Гости ЗСД Фонтанка Фест болели за спортсменов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42. Уже в третий раз территория гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте становится площадкой для всех любителей спорта и здорового образа жизни.

Друзья и партнеры третьего ЗСД Феста веселили и дарили призы на своих площадках.

Самой масштабной стала зона «Команды прогресса» прогрессивного партнера фестиваля компании «Газпром нефть». Здесь развернулись креативные фотозоны, надувные арки и множество активностей.

В шатре О'КЕЙ развлекали маленьких гостей фестиваля и устроили дегустацию продукции собственной торговой марки сети.

В партнерской зоне крупнейшей в России энергомашиностроительной компании «Силовые машины» кроме фотозоны можно было посмотреть вместе со всей семьей шоу мыльных пузырей и получить в подарок воздушный шарик.

На площадке рядом - корнер от «Самоката»: там можно попробовать продукты частной марки, сделать классное фото на память и получить подарки.

В зоне ПИТЕР FM установлена мобильная караоке-система, где каждый желающий мог исполнить любую понравившуюся песню, не боясь помешать окружающим. Свое выступление можно было записать и поделиться им в социальных сетях. Кроме того, для гостей фестиваля работала большая развлекательная зона с огромным количеством разных настольных и более подвижных игр.

Компания «Архыз Сервис» угощала водой и разыгрывала призы.

Вкусные напитки и спортивное питание вы можете найти в зонах у наших партнеров — компаний Runlab, Bfine и Си-проджект.

За событиями на трассе гости и болельщики ЗСД Феста могли наблюдать онлайн на большом экране главной фестивальной сцены. Также в течение всего дня на фестивале играли лучшие диджеи России. Хедлайнеры: Feel — первый российский диджей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, заняв 30-ю строчку. Swanky Tunes — диджейское трио, авторы композиции Here We Go, которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».
Более 150 тысяч пользователей посмотрели прямую трансляцию фестиваля на сайте "Фонтанка.ру", которая в общей сложности длилась пять часов.

Организаторы, друзья и партнеры ЗСД Фонтанка Фест, победители забега, амбассадоры полумарафона в открытой студии рассказали ведущему эфира Даниилу Ширяеву о своих ярких эмоциях от участия в фестивале.
Хонор Илавски, директор Северо-Западного региона Группы Компаний О'КЕЙ, капитан команды.
Сегодня обещали дождь, но у меня там, наверху, есть знакомые. Я им позвонил и теперь у нас суперпогода. Будем заниматься спортом. А что еще можно пожелать в такой день? Я побегу полумарафон. Мне не нужна специальная подготовка. Я постоянно занимаюсь спортом — бегаю, боксирую. Поэтому я все время нахожусь в форме. Но тем, кто не так часто занимается спортом, нужно начинать готовиться за месяц-два. В нашей команде тоже все занимаются спортом, потому что нет выбора при таком спортивном руководителе! Я, конечно же, шучу. Всего из нашей компании сегодня побегут 28 человек .
С погодой повезло
Как справедливо заметил Хонор Илавски, еще накануне фестиваля все без исключения прогнозы говорили об одном: бежать и ехать на велосипедах по ЗСД придется под дождем. Эксперты в один голос утверждали, что ничего страшного в этом нет, но погода преподнесла приятный сюрприз: почти весь день светило солнце и лишь ближе к началу велопарада закапало из сгустившихся туч. Но и этот дождь прошел довольно быстро.

Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Перед стартом бегунов состоялась массовая разминка, которую провела кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победительница первенств России и Санкт-Петербурга Виктория Кербис.

В фестивальном городке любой желающий мог присоединится к «Команде прогресса» компании «Газпром нефть», пройдя спортивный квиз и выиграв эксклюзивный мерч.
Легкоатлетический этап третьего ЗСД Фонтанка Фест открыли вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов, генеральный директор Московской дирекции транспортного обслуживания Николай Асаул, генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
Александр Горшков напомнил участникам одну знаменательную историю успеха. Дело в том, что в 2019 году одним из бегунов был Борис Пиотровский, а в 2021-м он уже открывал фестиваль в качестве вице-губернатора. «И так будет с каждым», — отметил главный редактор портала «Фонтанка.ру».

«Этим фестивалем мы показываем, что мы живы и будем жить. Спасибо всем, кто подарил нам эту магистраль. Я рад видеть сегодня вас, таких красивых и спортивных», — добавил Горшков.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга, амбассадор ЗСД Фонтанка Фест
Для меня большая радость поприветствовать сегодня участников и организаторов фестиваля в такой солнечный день, — заявил со сцены Борис Пиотровский. — Уже в третий раз фестиваль проходит в Санкт-Петербурге. В третий раз мы имеем возможность пробежаться по Западному скоростному диаметру — дороге, по которой мы обычно ездим на машине. Я настоятельно советую вам бежать чуть медленнее, чтобы у вас была возможность внимательно посмотреть на город и насладиться его пейзажами и, конечно же, я желаю всем бегунам легких ног.
В этом году на трассу ЗСД выбежали около 2,5 тысячи человек. Легкоатлетам предстояло пробежать две дистанции — 10,5 км и полумарафон (21,1 км). Бегуны и стартовали, и финишировали на Богатырском проспекте, 42. На старт допускались только зарегистрированные участники Фестиваля от 18 лет и старше. Обязательным условием было наличие медицинской справки.
ПОБЕЖАЛИ!
Лучшие из лучших
Все призеры забега получили подарки от партнеров фестиваля, а победители полумарафона забрали солидные денежные призы, пожалуй, самые большие в истории забегов Петербурга.

Победителем в абсолютном зачете стал первый пришедший на финиш. Победители и призеры по возрастным категориям определялись по чистому времени прохождения дистанции (net time / время, показанное по чипу).

Забег стартовал в 16:30. На преодоление дистанции в 10,5 километра бегунам давался 1 час 30 минут. Тем, кто бежал полумарафон (21,1 км), — 3 часа.

Участников забега и полумарафона сопровождала команда пейсмейкеров — специальных бегунов, задающих темп. Они бежали с интервалом в 3–4 минуты друг от друга, и поддерживали участников по ходу дистанции.

Во время длительных забегов очень важно восполнять влагу, которую теряет организм. Поэтому на ЗСД вдоль трассы и в зоне Фестиваля для спортсменов были организованы пункты выдачи питьевой воды и питания.

Также на трассе дежурили охрана Фестиваля и служба охраны МСС, скорая помощь, машины ДПС и волонтеры.


Алексей Бнатов, генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы»
Мы крайне признательны «Фонтанке» и всем, кто участвует в проведении этого мероприятия, за то, что по ЗСД можно не только проехать, но и пробежать или проехать на велосипеде, остановиться, сфотографироваться и так далее, — заявил генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов. — Лично мне больше всего нравится вид со съезда на Макарова на запад, когда ты видишь и наш вантовый мост, Лахта Центр и «Газпром Арену». Мы абсолютно уверены, что в следующем году пройдет четвертый фестиваль. Мы к нему уже готовимся.
Центральный участок Западного скоростного диаметра — 12 км трассы, проходящей по границе города и моря, два вантовых моста, тоннель под Смоленкой. Это уникальное сооружение с инженерной точки зрения и крайне эффектное — с эстетической.
Уникальный эксперимент в рамках подготовки к ЗСД Фонтанка Фест провели ведущие утреннего шоу «Питер ФМ» Оля Богданова и Алексей Данков. За месяц до старта фестиваля они собрали из своих слушателей с нулевым уровнем подготовки команду.
— Это люди разных возрастов, разных профессий, — рассказала Оля Богданова. — Самой старшей участнице нашей команды 53 года. И вот мы все вместе в течение месяца вставали в 5:30 утра и наворачивали круги по Крестовскому острову. Нас готовила профессиональный тренер Ольга Костецкая. Она нам сразу сказала, что месяца слишком мало для подготовки, но мы смогли.

Вместе они пробежали 10 км, а после финиша поделились своими впечатлениями.
Ольга Богданова: Люди делятся на два лагеря. Одни бегут на результат, а другие останавливаются и начинают позировать, как только появляется какой-то красивый вид. У нас была комбостратегия: мы и бежали, и фоткались. Бег — это такая история, где можно заниматься этим в кайф, а можно преодолевать себя и идти на результат. Спасибо вам огромное, что вы сделали такое мероприятие.

Алексей Данков: В первый раз мы видели ЗСД с такой точки зрения на такой небольшой скорости. Обычно ты его просто пролетаешь, а здесь была возможность подбежать к парапету и посмотреть. Впечатления нереальные.
До финиша, несмотря на непростую трассу, дошли все стартовавшие, без каких-то происшествий и ЧП, и каждый получил почетную медаль покорившего ЗСД.

Особенно необычным получилось празднование победы на 10,5 км у Ринаса Ахмадеева. Фестиваль выпал на его день рождения. Друзья решили устроить ему сюрприз: они поджидали его на финише и сразу после окончания забега вручили имениннику праздничный торт и заслуженную медаль.
На пьедестал взошли 54 спортсмена, занявшие 1–3 места в своих возрастных категориях от 16 до 60+. Все результаты можно посмотреть здесь.
На дистанции 10,5 км среди мужчин:

1. Ринас Ахмадеев

2. Артур Бурцев

3. Артем Попов
На дистанции 10,5 км среди женщин:

1. Елена Седова

2. Татьяна Курамшина

3. Валерия Ерофеева
Ринас Ахмадеев, абсолют ЗСД Фонтанка Фест 10,5 км
Елена Седова абсолют ЗСД Фонтанка Фест 10,5 км
На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди мужчин:

1. Алексей Гришин

2. Алексей Матросов

3. Юрий Пегушин
На дистанции 21,1 км (полумарафон) среди женщин:

1. Ольга Бугаева

2. Эльза Кузнецова

3. Елизавета Иванова
Алексей Гришин, победитель полумарафона среди мужчин
«Дистанция очень красивая: вантовый мост, вид на Финский залив. С погодой нам тоже повезло. Бежалось отлично. У меня идет постоянная подготовка, потому что я регулярно бегаю марафоны и полумарафоны. Поэтому я каждый день на ногах. Я прогнозировал попасть в тройку призеров, но удалось даже первое место занять».
Ольга Бугаева, победитель полумарафона среди женщин
«Сейчас меня уже, наверное, можно назвать профессиональной спортсменкой. Спортом занимаюсь с детства, но серьезные результаты пошли после 25 лет. До этого я работала в банке, потом ушла в сферу спорта и фитнеса. Решила снова начать бегать. Стало получаться, и я начала бегать длинные дистанции. За неделю до ЗСД Фонтанка Фест я пробежала марафон в Царском Селе и заняла там пятое место. Поэтому решение пробежать всего через пять дней полумарафон — это была авантюра. Но, как видите, всё получилось. Организм чувствует себя прекрасно. В принципе, я каждый день бегаю длинные дистанции. Я бежала и работала до конца».
ЗСД Фонтанка Фест - велопарад
ЗСД Фонтанка Фест. Велопарад

Торжественное открытие велопарада состоялось около 20:30. В добрый путь любителей двухколесного транспорта отправили вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, глава администрации Приморского района Николай Цед, генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов, председатель Комитета по инвестициям администрации Санкт-Петербурга Роман Голованов.

Алексей Бнатов отметил, что желающих принять участие было гораздо больше.
Вас здесь сегодня 8 тысяч только потому, что мы не разрешили быть здесь 80 тысячам, — отметил глава МСС.
Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга
«Я искренне рад, что у нашего велопарада столько настоящих поклонников. Это очень здорово, потому что велосипед — это самый экологически чистый, самый здоровый вид общественного транспорта. Еще полтора столетия назад Марк Твен сказал: «Научитесь кататься на велосипеде, и вы никогда об этом не пожалеете». И сегодня точно никто не пожалеет, что в такой праздничный вечер мы пришли сюда на велопробег, чтобы вместе, одной командой проехаться по одной из самых красивых трасс в мире — Западному скоростному диаметру».
Большая часть зарегистрированных участников велопарада получили стартовые номера до Фестиваля. Но для опоздавших в стартовом городке была предусмотрена возможность получить свой номер непосредственно перед началом заезда.

Напомним, что возрастной ценз для велосипедистов 16 +. Стартовали велосипедисты из фестивального городка на Богатырском проспекте, 42 (территория гипермаркета О'КЕЙ), в 21:00, а финишировали на набережной реки Екатерингофки с 21:30 до 22:30.

Сопровождали велопарад несколько минивэнов «Таксовичкоф», которые всех уставших могли подбросить до финиша бесплатно. А в стартовом пакете для участников велопарада перевозчик подготовил полезный бонус.
Эффектные кадры велосипедистов на фоне заката, Финского залива, белоснежных вантовых мостов победили в специальном фотоконкурсе, который организовал портал «Фонтанка.ру» вместе с компанией ЭМПРАНА.

Нужно было подписаться на аккаунты сайта в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, прийти 22 мая на ЗСД Фонтанка Фест в качестве участника или гостя, снять крутую фотографию события и опубликовать ее на своей страничке в ВК или Instagram с хештегами #фонтанкару, #зсдфест2021. С работами победителей фотоконкурса можно ознакомиться здесь .
Игорь Калинин, генеральный директор и основатель компании Эмпрана
«Каждому участнику ЗСД Фонтанка Фест мы дарим участие в интеллектуальной игре нашего собственного шоу «Игроки». Лучшие получат особые подарки: прыжок с парашюта, полеты, спа-программы. Эмпрана – крупнейший в России сервис по производству подарочных сертификатов и эмоций, активных и экстремальных впечатлений. Я тестировал и это впечатление в том числе: я принимал участие в шоу как игрок. Человек не может быть развит только интеллектуально или только физически. Чтобы быть счастливым, нужен баланс. И такие мероприятия, которые проводим мы и вы, создают этот баланс».
ЗСД Фонтанка Фест укрепляет командный дух
ЗСД Фонтанка Фест укрепляет командный дух
Прекрасной традицией фестиваля стало участие корпоративных коллективов. Коллеги по цеху и партнеры по бизнесу собираются бегут или едут по ЗСД.

Третий ЗСД Фонтанка Фест принял рекордное количество корпоративных команд. Это - самые масштабные.
«Команда прогресса»
Сотрудники «Газпром нефти» и восьми вузов Петербурга – 407 человек
«Магистраль северной столицы»
310 человек
Setl Group
200 человек
«Силовые машины»
100 человек
«Команда прогресса»

В этом году в ЗСД Фонтанка Фест участвует сборная «умников и умниц» Северной столицы. Это «Команда прогресса», которая объединила молодых ученых из «Газпром нефти» и 8 вузов Петербурга. В ее составе — 407 талантливых студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов и научных премий. Это учащиеся и преподаватели СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ (ТУ), ГУАП, СПбГМТУ, ИХС РАН, а также ученые из технологического кластера «Газпром нефти».

Идея такого флешмоба – показать новые лица петербургской науки, активную жизненную позицию молодых ученых и инженеров, а также возрождение престижа и популярности профессии ученого в Петербурге.

Инициатива создания в Петербурге спортивной «Команды прогресса» принадлежит «Газпром нефти» - компания делает ставку на привлечение талантливых кадров уже на этапе их обучения в вузах. «Газпром нефть» является одним из ключевых работодателей города. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию. В 2020 г. «Газпром нефть» также в очередной раз признана самым популярным работодателем страны по оценке соискателей портала HeadHunter.

В этом году исполняется 10 лет с момента переезда «Газпром нефти» в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров «Газпром нефти», которые работают в коллаборации с вузами. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения – от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. В частности, благодаря проекту петербургских разработчиков «Газпром нефть» добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.
«Магистраль северной столицы»

Команда соорганизатора ЗСД Феста – «Магистрали северной столицы» стала в этом году одной из самых многочисленных корпоративных команд. Больше 300 сотрудников МСС 22 мая пробежали и проехали по ЗСД.
Setl Group

Команда Setl Group – постоянный участник фестиваля. В предыдущие годы сотрудники холдинга добивались исключительного успеха на этой уникальной трассе. Одним из участников велопарада ЗСД Фонтанка Ф стал Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов Setl Group.
Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов Setl Group
«Прекрасный день, замечательная погода и оригинальный движ. Я готовлюсь к велопробегу. Участие команд нашего холдинга в подобных мероприятиях стало уже традиционным. В прошлые года в личном зачете среди женщин дважды побеждала наша сотрудница. С каждым годом, кроме, естественно, прошлого, нас становилось всё больше и больше. Это прекрасный и заразительный пример. Здорово, когда деньги, заработанные с трудом, вкладываются в то, что приносит такие улыбки, эмоции и настроение. Это правильные инвестиции».
«Силовые машины»

Команду возглавил Андрей Ткачев, директор спортивного клуба «Силовые машины». Он пробежал полумарафон, а после финиша он поделился своими впечатлениями.
Андрей Ткачев, директор спортивного клуба «Силовые машины»
«Сегодня так получилось, что у меня был дебютный полумарафон. Удалось выполнить план на гонку. Поначалу всё складывалось даже лучше, чем планировалось. Целенаправленной подготовки к старту не было. Стараемся вместе с нашими работниками бегать регулярно, хотя бы несколько раз в неделю. У нас участвовало 50 человек в забеге и еще 50 — в велопараде. Это замечательное мероприятие, которое помогает не только приобщить людей к здоровому образу жизни, но и сплотить коллектив. В дальнейшем люди, приходя на рабочие места, гораздо лучше общаются друг с другом и лучше втягиваются в рабочий процесс».
«Фонтанка.ру»

Редакция городского портала "Фонтанка.ру" по традиции выбрала велопарад. Больше 50 человек проехали дистанцию от Богатырского до Екатерингофки в составе велоколонны. Но 10 отважных журналистов перед этим пробежали забег и полумарафон.
Дмитрий Витковский, генеральный директор портала «Фонтанка.ру»
«Мне кажется, что понятие тимбилдинг в последние годы немного атрофировалось. Его воспринимают как то, что руководство заставляет всех куда-то ехать и сплачиваться. На самом деле я общался со многими участниками корпоративных команд и вижу, что никого сюда силком не тянули. Чтобы насильно заставить сотрудника пробежать 21 километр, нужно быть очень жестким начальником. В этом году порядка 16 корпоративных команд принимают участие в ЗСД Фесте. "Фонтанка" в том числе. Такого не было никогда. Я думаю, что этот интерес будут только расти. И я считаю, что как тимбилдинг – это действительно очень круто».
О'КЕЙ

Для команды О'КЕЙ участие в забеге и велопараде в рамках фестиваля ЗСД Фонтанка Фест, уже стало доброй традицией. С каждым годом все больше сотрудников принимают участие. По словам капитана команды директора Северо-Западного региона ГК О'КЕЙ Хонора Илавски, сотрудники собираются вместе, чтобы зарядится энергией спорта и хорошо провести время с коллегами.
Правильное питание, занятия спортом и положительные эмоции – основные принципы поддержания здорового образа жизни, которые преследуют в компании.
Группа «Эталон»

Группа «Эталон» хороший друг и давний партнер ЗСД Фонтанка Фест. Команда регулярно принимает участие в городских спортивных мероприятиях, организованных "Фонтанкой", а рыжие коты «Эталона» подбадривают участников и радуют гостей.
РСТИ (Росстройинвест)
Туркин Федор, председатель Совета директоров холдинга РСТИ
«В этом году холдингу «РСТИ» исполнилось 20 лет. Это возраст молодости, смелых надежд, амбициозных планов... Мы, росстройинвестовцы, чувствуем себя отлично и готовы к любым марафонам – как в работе, так и в спорте.«Это мероприятие - это поток позитивной энергии. Оно привлекает множество заряженных и интересных людей. Таким образом количество людей, интересующихся спортом растет. А нам это необходимо, ведь мы должны быть здоровыми и счастливыми».
Пробежали и проехали 22 мая также корпоративные команды: Объединения строителей Санкт-Петербурга - партнера маршрута; компаний "Самокат"; ПИТЕР FM; Таксовичкоф; ВКонтакте; Си-Проджект; АО "СЭП"; ППО Теплосеть СПб.
Итоги фестиваля подвел главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

Четыре года назад, когда центральный участок ЗСД еще не вступил в строй, я подумал: было бы круто, если бы на этом участке раз в год можно было бы появиться без автомобиля и пробежаться или проехаться на велосипеде. С этим бредом я пришел к Алексею Николаевичу Бнатову, и он поверил в этот идиотизм. Благодаря ему прошел уже третий ЗСД Фонтанка Фест. Это уникальная мировая трасса, которой могла бы гордиться любая страна, любой город, с которой открывается потрясающая панорама на современный Петербург. Когда едешь на машине по ЗСД, хочется остановиться, и вот на нашем фестивале есть такая возможность.
После прошлого года было тяжело всё. Пандемия бьет по голове всем: кто болел, кто не болел. Приходится заново возвращаться к этой жизни. Этим фестивалем мы показываем, что город жив. Мы показываем, что жизнь продолжается, что это и есть Петербург сегодня. В прошлом году, когда мы готовились в июле провести другой наш фестиваль — «Фонтанка-SUP», я говорил друзьям: есть 30 %, что нам удастся его провести. Мы его в итоге провели. Теперь нам ничего не страшно. Было бы очень обидно, если бы все вложенные в ЗСД Фонтанка Фест силы — и я сейчас не про деньги, а про нашу команду, которая готовила фестиваль два месяца, а последние пару недель почти не спала, — если бы всё это пошло насмарку.
Это самый красивый фестиваль в России. Да и в мире таких немного. Это фестиваль для всех: любителей, семей, корпоративных команд, домохозяек, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, офисных работников, студентов. Это общегородской праздник.

Уже на следующей неделе мы начинаем подготовку к «Фонтанке-SUP», который пройдет 31 июля. В прошлом году было две тысячи участников, и это, похоже, мировой рекорд. Я уверен, что в этом году будет больше. У нас есть ряд задумок, как сделать это еще зрелищнее, красивее и масштабнее.
Мы благодарим наших партнеров и спонсоров фестиваля. Спасибо, что помогли сделать ЗСД Фонтанка Фест ярким, насыщенным и безопасным.
Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»
Прогрессивный партнер фестиваля - компания «Газпром нефть» - лучший работодатель страны по версии соискателей HeadHunter. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию.
Официальный партнер — О'КЕЙ
«Группа компаний «О'КЕЙ» - один из лидеров российского продуктового ритейла, под управлением которой находятся 195 магазинов в крупнейших городах России- 77 гипермаркетов «О'КЕЙ» и 118 дискаунтеров ДА! Свой первый гипермаркет Группа открыла в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. Компания одной из первых среди российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-платформу okeydostavka.ru на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. Широкий и сбалансированный ассортимент товаров, высокое качество продукции и клиентского сервиса на протяжении многих лет являются ключевыми приоритетами Группы компаний «О'КЕЙ». Группой организованы шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 000 сотрудников.
Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга
Объединение строителей Санкт-Петербурга - первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО.
Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003-22042009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями - членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей. Помимо обеспечения компаний – членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.
Официальный медиапартнер — Европа Плюс
В эфире «Европы Плюс» - только хиты зарубежных и российских исполнителей.
Лучшая современная популярная музыка для всех, кто в курсе последних музыкальных тенденций. «Европа Плюс»: Больше хитов! Больше музыки!
Командный партнер — Setl Group
Setl Group – крупнейший застройщик Северо-Запада, который уже 27 лет работает на рынках жилья Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Холдинг входит в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья. В портфеле проектов Setl Group — объекты всех классов, от жилых комплексов комфорт-класса до премиального сегмента в привлекательных видовых локациях. Успешная работа холдинга подтверждена многочисленными наградами и отмечена ведущими рейтинговыми агентствами..
Командный партнер — «Силовые машины»
«Силовые машины» - крупнейшая в России энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.
«Силовые машины» обладают богатейшим опытом в области проектирования, изготовления и комплектной поставки энергетического оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, различных отраслей промышленности и транспорта.
Оборудование, изготовленное предприятиями компании, работает в 57 странах мира и в настоящее время насчитывает более 300 ГВт установленной мощности.
Командный партнер — ГК «Эталон»
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.
Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) – одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN.
Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9
ПИТЕР FM — это радио для настоящих петербуржцев.
В эфире звучат только лучшие песни отечественного рока с настоящим гитарным звуком, рельефными мелодиями, искренними текстами и сильным характером.
ПИТЕР FM - Твоё. Настоящее.
Партнер фестиваля — Самокат
Самокат — онлайн-ритейлер в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Уфе, Кемерове и Ростове-на-Дону. Самокат доставляет необходимые товары за 15 минут. Такая оперативность возможна благодаря складам формата даркстор, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. Уже сегодня в 12 городах России работает более 550 дарксторов, и каждый день курьеры Самоката доставляют свыше 160.000 заказов.
Партнер фестиваля — Таксовичкоф
Служба заказа такси «Таксовичкоф» 7 лет обеспечивает комфорт и безопасность поездок петербуржцев. Оптимальный баланс ключевых критериев: цены, качества и скорости подачи машин – залог доверия наших клиентов. Широкий выбор классов авто – от «Стандарта» до 19-тиместного автобуса отвечает самым разнообразным запросам – от перевозки велосипедов до курьерской доставки. Традиционные бесплатные опции – детское кресло, молчаливый водитель, деликатное вождение служат приятным бонусом.
Партнер фестиваля— Архыз Сервис
Самый крупный в Санкт-Петербурге онлайн-гипермаркет воды и продуктов «Архыз Сервис» — с 2005 доставляют воду высшей категории, оборудование для воды и товары для дома. Специалисты помогут выбрать воду на каждый день, для детей с рождения, спортсменов и здоровья взрослых и всех остальных людей.
Из коллекции от 40 производителей со всех концов света, только оригинал - сертификаты на сайте. Бесплатно до квартиры, дачи, офиса 7 дней в неделю с 9 до 23 в трехчасовом интервале. Эксклюзив в линейке — высокощелочная вода "Карелия сияние озер" во всех объемах. Есть ПОДПИСКА на воду со скидкой, чтобы привозить регулярно, как газеты.
Партнер фестиваля — компания Эмпрана
Компания ЭМПРАНА - крупнейший в России производитель подарков-впечатлений, сертификатов и сувениров с 2011 года. Подарки ЭМПРАНА - это прыжки с парашютом, особые СПА-программы, незабываемые полеты на воздушном шаре или вертолете, дайвинг и многие другие впечатления! Также ЭМПРАНА проводит совместные маркетинговые кампании с лидерами рынка, организует нетривиальные корпоративные мероприятия, в том числе интеллектуальное шоу "Игроки", телевизионная версия которого транслируется на одном из Санкт-Петербургских телеканалов.
ПАРТНЕРЫ ЗСД ФОНТАНКА ФЕСТ - 2021
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