ЗСД Фонтанка Фест вернулся в Петербург с новыми рекордами

В этом году на трассу выбежали больше двух тысяч бегунов и выехали почти восемь тысяч велосипедистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красноярска, Магнитогорска, Омска, Перми, Хабаровска, Минска, Южно-Сахалинска, Амстердама, Риги, Киева и десятков других городов России и мира.Гости ЗСД Фонтанка Фест болели за спортсменов в стартовом городке на Богатырском проспекте, 42. Уже в третий раз территория гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте становится площадкой для всех любителей спорта и здорового образа жизни.Друзья и партнеры третьего ЗСД Феста веселили и дарили призы на своих площадках.Самой масштабной стала зона «Команды прогресса» прогрессивного партнера фестиваля компании «Газпром нефть» . Здесь развернулись креативные фотозоны, надувные арки и множество активностей.В шатре О'КЕЙ развлекали маленьких гостей фестиваля и устроили дегустацию продукции собственной торговой марки сети.В партнерской зоне крупнейшей в России энергомашиностроительной компании «Силовые машины» кроме фотозоны можно было посмотреть вместе со всей семьей шоу мыльных пузырей и получить в подарок воздушный шарик.На площадке рядом - корнер от «Самоката » : там можно попробовать продукты частной марки, сделать классное фото на память и получить подарки.В зоне ПИТЕР FM установлена мобильная караоке-система, где каждый желающий мог исполнить любую понравившуюся песню, не боясь помешать окружающим. Свое выступление можно было записать и поделиться им в социальных сетях. Кроме того, для гостей фестиваля работала большая развлекательная зона с огромным количеством разных настольных и более подвижных игр.Компания «Архыз Сервис» угощала водой и разыгрывала призы.Вкусные напитки и спортивное питание вы можете найти в зонах у наших партнеров — компаний Runlab, Bfine и Си-проджект.За событиями на трассе гости и болельщики ЗСД Феста могли наблюдать онлайн на большом экране главной фестивальной сцены. Также в течение всего дня на фестивале играли лучшие диджеи России. Хедлайнеры: Feel — первый российский диджей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, заняв 30-ю строчку. Swanky Tunes — диджейское трио, авторы композиции Here We Go, которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».