Смотрите фотографии победителей конкурса ЗСД Фонтанка Фест

Стали известны все шесть победителей фотоконкурса ЗСД Фонтанка Фест, который «Фонтанка» проводила совместно с компанией ЭМПРАНА. Для победы нужно было опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram фотографии с фестиваля и добавить хештеги #фонтанкару, #зсдфест2021.
Победителями в «ВКонтакте» стали:
Татьяна Милюш,
Алексей Платонов,
Наталия Шевчук,
В Instagram авторами лучших фотокарточек признаны Владимир Мезенцев @vladimirmezentcev, Екатерина Тамбовская @tambovskaya_ea и пользователь с ником @jerskaterina.ph.
Все победители получат необычные подарки от компании ЭМПРАНА https://emprana.ru/ — впечатления.
ЗСД Фонтанка Фест организован городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходило в рамках празднования Дня города. Всего в нем приняли участие около 10 тысяч человек: 7 500 велосипедистов и 2 500 бегунов.