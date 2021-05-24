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Смотрите фотографии победителей конкурса ЗСД Фонтанка Фест

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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Стали известны все шесть победителей фотоконкурса ЗСД Фонтанка Фест, который «Фонтанка» проводила совместно с компанией ЭМПРАНА. Для победы нужно было опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram фотографии с фестиваля и добавить хештеги #фонтанкару, #зсдфест2021.

Победителями в «ВКонтакте» стали:

Татьяна Милюш,

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Алексей Платонов,

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Наталия Шевчук,

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В Instagram авторами лучших фотокарточек признаны Владимир Мезенцев @vladimirmezentcev, Екатерина Тамбовская @tambovskaya_ea и пользователь с ником @jerskaterina.ph.

Все победители получат необычные подарки от компании ЭМПРАНА https://emprana.ru/ — впечатления.

ЗСД Фонтанка Фест организован городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходило в рамках празднования Дня города. Всего в нем приняли участие около 10 тысяч человек: 7 500 велосипедистов и 2 500 бегунов.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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