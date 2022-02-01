Уехавший из Санкт-Петербурга гей-фольклорист написал книгу

Петербуржец Максим Дрожжин, который ранее покинул Россию после скандала со своим изгнанием из фольклорного ансамбля СПбГУ, опубликовал книгу. «Записки пропагандиста» рассказывают о том, что происходило с молодым человеком после того, как его попросили выйти вон из творческого коллектива за раскрытие своей сексуальной ориентации.

«Это дневниковые записи. Но то не просто моя история. Это история страны. «Записки пропагандиста» — это не про то, чем стали масс-медиа. Там в книге есть определение, которое мне выдала полиция. Меня пытались признать пропагандистом по статье 6.21 КоАП «Пропаганда гомосексуализма». И я уехал из России, потому что меня пытались признать пропагандистом. Поэтому я так и назвал», — рассказал Дрожжин «Фонтанке» 1 февраля.

Магистрант СПбГУ, обучающийся на программе «этнологическая экспертиза», пишет про учёбу в университете, про разбитую любовь и про вынужденную эмиграцию из России. Книга состоит из авторских заметок, сделанных в 2021 году. Кроме того, там есть публикации СМИ об истории автора и комментарии пользователей к этим статьям.



«Фонтанка» ранее рассказывала, как случай Максима Дрожжина был разобран на заседании вузовской комиссии по этике.

