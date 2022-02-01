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Уехавший из Санкт-Петербурга гей-фольклорист написал книгу

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Петербуржец Максим Дрожжин, который ранее покинул Россию после скандала со своим изгнанием из фольклорного ансамбля СПбГУ, опубликовал книгу. «Записки пропагандиста» рассказывают о том, что происходило с молодым человеком после того, как его попросили выйти вон из творческого коллектива за раскрытие своей сексуальной ориентации.

Фото: из личного архива Максима Дрожжина
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«Это дневниковые записи. Но то не просто моя история. Это история страны. «Записки пропагандиста» — это не про то, чем стали масс-медиа. Там в книге есть определение, которое мне выдала полиция. Меня пытались признать пропагандистом по статье 6.21 КоАП «Пропаганда гомосексуализма». И я уехал из России, потому что меня пытались признать пропагандистом. Поэтому я так и назвал», — рассказал Дрожжин «Фонтанке» 1 февраля.

Магистрант СПбГУ, обучающийся на программе «этнологическая экспертиза», пишет про учёбу в университете, про разбитую любовь и про вынужденную эмиграцию из России. Книга состоит из авторских заметок, сделанных в 2021 году. Кроме того, там есть публикации СМИ об истории автора и комментарии пользователей к этим статьям.

«Фонтанка» ранее рассказывала, как случай Максима Дрожжина был разобран на заседании вузовской комиссии по этике.

Фото: из личного архива Максима Дрожжина

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Комментарии (6)

VKuser279092
Помяните моё слово, может и не эта упомянутая книга, но многие, ей подобные, войдут в школьную программу не столь отдалённого будущего. Дремучему совковому мракобесию осталось не так много времени, в силу стремительно дряхлеющих носителей оного. Тем более, что подобного написано в стол много ими же, и ждёт своего часа. Парадокс и томление духа переходной эпохи.
HomerMP
Надеюсь, эта книга будет незамедлительно приобретена университетской библиотекой.
Денеб
Молодец, Максим! Утёр нос нашим средневековым мракобесам и самодурам..... Мордор не вечен..... До втречи в Прекрасной России Будущего!
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