Десяток обысков в петербургском муниципалитете. Полиция собирает в кучу заплативших единороссу откаты с премий

Полицейские Фрунзенского района с утра 1 февраля обыскивают десять квартир служащих муниципального образования «Волковское». Также «Фонтанка» выяснила, что связано это с историей, о которой ранее сообщало наше издание.



Так, в сентябре прошлого года с поличным при получении денег задержали муниципального депутата Александра Савченкова. Он взял 366 тысяч рублей от замглавы «Волковское» Махова, который был задержан чуть ранее при получении этих же денег и согласился сыграть в оперативный эксперимент. Суть же комбинации заключалась в том, что, по версии следствия, работникам МО давались премии, с которых они должны были платить откаты в размере под 20 % . Как известно, Савченков оказался под арестом за взятку, а Мохов ушел на подписку.

