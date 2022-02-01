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Десяток обысков в петербургском муниципалитете. Полиция собирает в кучу заплативших единороссу откаты с премий

СК и экономическая полиция Петербурга зашли в квартиры к десяти сотрудникам муниципального образования «Волковское». «Фонтанка» узнала, зачем их так не по-детски разбудили утром.

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Полицейские Фрунзенского района с утра 1 февраля обыскивают десять квартир служащих муниципального образования «Волковское». Также «Фонтанка» выяснила, что связано это с историей, о которой ранее сообщало наше издание.

Так, в сентябре прошлого года с поличным при получении денег задержали муниципального депутата Александра Савченкова. Он взял 366 тысяч рублей от замглавы «Волковское» Махова, который был задержан чуть ранее при получении этих же денег и согласился сыграть в оперативный эксперимент. Суть же комбинации заключалась в том, что, по версии следствия, работникам МО давались премии, с которых они должны были платить откаты в размере под 20 %. Как известно, Савченков оказался под арестом за взятку, а Мохов ушел на подписку.

Сегодня же неожиданные встречи испортили настроение бухгалтеру МО «Волковское», секретарю, специалистам бюджетно-экономического, административного, социального отделов и других. То есть тех, кто получал премии и платил с них. Понятно, что им фактически ничего не грозит и от них требуются лишь свидетельские показания. А ранние беспокойства — это скорее принуждение к ним. Их вскоре доставят в Следственный комитет.

Что касается главного фигуранта — Александра Савченкова, то он тоже входит в муниципальный совет МО «Волковское», был членом «Единой России», откуда его попросили после всех этих событий. Также он считается человеком, близким к депутату Госдумы Михаилу Романову. Например, издание «Новости Купчино» писало о нём как о помощнике Романова, их вдвоём неоднократно видели вместе на районных мероприятиях.

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Комментарии (4)

Dpa
Несколько лет назад моя мама отдавала всю премию заведующей дет сада
nalchik11
"сыграть в оперативный эксперимент" - вся суть современного правоохранения
Софокл Аристархович
Все как обычно и даже скучно - еще один упырь из ЕдРоса!
Как то складывается некий стихотвоорный слог:
- ...и у власти
- ...и с деньгами
- ...и конечно - хитрож...п!!!
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