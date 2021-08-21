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В Петербурге суд отправил под стражу мундепа Александра Савченкова, обвиняемого в получении взятки

Фрунзенский районный суд заключил под стражу муниципального депутата Александра Савченкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом 21 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что депутат МО «Волковское» Савченков и заместитель главы местной администрации Махов вечером 19 августа придумали «собирать дань» с подчинённых за общее покровительство по службе. Идея была озвучена перед работниками администрации муниципального округа. В случае отказа Савченков и Махов пообещали проблемы, вплоть до увольнения.

У дома 96 по Бухарестской Махов получил 366 тысяч рублей, которые передал 20 августа Савченкову у дома 14 по Пражской улице. Первого после задержания отпустили по подписке за признание, второго — оставили в отделе.

В субботу Савченков и защитники возражали против заключения под стражу, уверяя, что обвиняемый не скроется. Вспомнили двух маленьких детей, один из которых после травмы позвоночника нуждается в поддержке. Судью это не растрогало. Мундепа отправили в СИЗО как минимум до 19 октября.

Александр Савченков входит в муниципальный совет МО «Волковское», член партии «Единая Россия». Его называют человеком, близким к депутату Госдумы Михаилу Романову. Издание «Новости Купчино» писало о нём как о помощнике Романова, их вдвоём неоднократно видели вместе на районных мероприятиях, однако сам Романов уверял, что муниципал у него не трудоустроен.

Уже больше года депутаты «Волковского» не собираются тем составом, которым избрались в 2019 году. Конфликт в муниципалитете периодически сопровождается агрессией: так, Савченков в декабре 2020 года устроил драку с депутатами, которые пришли узнать о муниципальном бюджете.

Также в муниципальное образование долгое время не могли попасть сотрудники Контрольно-счетной палаты: каждый раз к приходу проверяющих двери муниципалитета оказывались закрытыми.

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Комментарии (5)

261807311
Вряд ли взяли именно за взятку, скорее за наглость и тупость
266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340..
xervam_a
Им начислили деньги которые они должны были отдать это писали ранее. А Так ему и надо этому , осталось плешивого арестовать за его проделки, савчен его прокладка
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