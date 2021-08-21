В Петербурге суд отправил под стражу мундепа Александра Савченкова, обвиняемого в получении взятки

Следствие считает, что депутат МО «Волковское» Савченков и заместитель главы местной администрации Махов вечером 19 августа придумали «собирать дань» с подчинённых за общее покровительство по службе. Идея была озвучена перед работниками администрации муниципального округа. В случае отказа Савченков и Махов пообещали проблемы, вплоть до увольнения.



У дома 96 по Бухарестской Махов получил 366 тысяч рублей, которые передал 20 августа Савченкову у дома 14 по Пражской улице. Первого после задержания отпустили по подписке за признание, второго — оставили в отделе.