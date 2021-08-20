Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, Савченков — не первый в цепочке. Накануне около половины девятого часа вечера экономическая полиция Фрунзенского района работала на Бухарестской улице, где конверт с деньгами от одного из своих подчинённых подконтрольно взял замглавы администрации МО «Волковское» Махов.

По версии следствия, муниципальный чиновник вымогал у сотрудников откаты за премии, несогласным обещал испортить карьерные перспективы, при этом работникам от начисленных поощрений оставались едва ли 20 процентов. В материалах пока пять человек, которые и собрали 366 тысяч рублей.

В кабинетах экономической полиции Махову рассказали о перспективах и, вероятно, впечатлили. Он признался, а заодно рассказал, кому предполагалось занести деньги. Мешать ему не стали, и через полчаса после полуночи муниципальный деятель передавал конверт Александру Савченкову. Встреча произошла на Пражской улице, где, по некоторым данным, депутат руководил сносом ларьков. Там же его задержали.



Следственный комитет по Петербургу возбудил дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Признавшегося во всём замглаву администрации МО отпустили под подписку, депутата Савченкова задержали на двое суток — 21 августа следствие будет просить для него арест.



Александр Савченков входит в муниципальный совет МО «Волковское», член партии «Единая Россия». Его называют человеком, близким к депутату Госдумы Михаилу Романову. Издание «Новости Купчино» писало о нём как о помощнике Романова, их вдвоём неоднократно видели вместе на районных мероприятиях, однако сам Романов уверял, что муниципал у него не трудоустроен.

