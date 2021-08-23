Обвиняемого в получении взятки мундепа Александра Савченкова исключили из «Единой России»

По версии следствия, Махов у дома 96 по Бухарестской улице получил собранные с подчиненных за общее покровительство по службе 366 тысяч рублей. Деньги 20 августа он передал Савченкову у дома 14 по Пражской улице. Первого после задержания отпустили под подписку, второго — оставили в отделе.

Членство сотрудника местной администрации МО «Волковское» Никиты Махова, который участвовал в передаче денег, приостановлено. Такие решения были приняты на заседании местного политического совета «Единой России» по месту учета.

Депутат МО «Волковское» Александр Савченков, обвиняемый в получении взятки, исключен из «Единой России». Сообщение об этом 23 августа появилось на сайте регионального отделения партии.

Савченков и его защита возражали против заключения под стражу. Суд оповестили о двух маленьких детях, один из которых после травмы позвоночника нуждается в поддержке. Судью это не растрогало. Мундеп будет находиться под арестом как минимум до 19 октября.



Александр Савченков входит в муниципальный совет МО «Волковское», член партии «Единая Россия». Его называют человеком, близким к депутату Госдумы Михаилу Романову. Издание «Новости Купчино» писало о нём как о помощнике Романова, их вдвоём неоднократно видели вместе на районных мероприятиях, однако сам Романов уверял, что муниципал у него не трудоустроен.



Уже больше года депутаты МО «Волковское» не собираются тем составом, которым избрались в 2019 году. Конфликт в муниципалитете периодически сопровождается агрессией: так, Савченков в декабре 2020 года устроил драку с депутатами, которые пришли узнать о муниципальном бюджете.



Также в муниципальное образование долгое время не могли попасть сотрудники Контрольно-счетной палаты: каждый раз к приходу проверяющих двери муниципалитета оказывались закрытыми.

