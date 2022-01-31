РЖД оштрафовали на 300 тысяч рублей за снег на крыше Витебского вокзала

С начала снегопадов Государственная административно-техническая инспекция Петербурга оштрафовала организации за плохую уборку снега и наледи на общую сумму более 60 миллионов рублей.
На минувшей неделе ГАТИ выписала штрафов за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий за сумму в 2 миллиона 570 тысяч рублей, сообщает 31 января пресс-служба инспекции. Самый крупный — в 550 тысяч рублей — получило ООО «Агроторг» за неубранный снег на территории, прилегающей к магазину на проспекте Большевиков, 83.
ОАО РЖД получило постановление за снег и наледь на кровле Витебского вокзала. Штраф составил 300 тысяч рублей. Еще на 160 тысяч оштрафовали ООО «Содействие» за неубранный снег в зоне производства работ возле дома 5 по Миллионной улице.