РЖД оштрафовали на 300 тысяч рублей за снег на крыше Витебского вокзала

С начала снегопадов Государственная административно-техническая инспекция Петербурга оштрафовала организации за плохую уборку снега и наледи на общую сумму более 60 миллионов рублей.

На минувшей неделе ГАТИ выписала штрафов за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий за сумму в 2 миллиона 570 тысяч рублей, сообщает 31 января пресс-служба инспекции. Самый крупный — в 550 тысяч рублей — получило ООО «Агроторг» за неубранный снег на территории, прилегающей к магазину на проспекте Большевиков, 83.