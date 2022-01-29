В Госдуме заявили, что граждан РФ из ДНР и ЛНР могут призвать в российскую армию

Граждане России, которые живут в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, при их желании могут пройти срочную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он ТАСС 29 января.
Водолацкий добавил, что такие призывники будут проходить службу на территории России.
По данным на 27 января, российское гражданство получили более 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями самопровозглашенных республик Путин подписал в 2019 году.
Ранее депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Документ будет рассмотрен 1 февраля.
Также партия «Единая Россия» обратилась к Путину с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным донбасским республикам.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что, по Минским соглашениям, Украина является неделимой.