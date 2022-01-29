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В Госдуме заявили, что граждан РФ из ДНР и ЛНР могут призвать в российскую армию

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Граждане России, которые живут в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, при их желании могут пройти срочную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он ТАСС 29 января.

Водолацкий добавил, что такие призывники будут проходить службу на территории России.

По данным на 27 января, российское гражданство получили более 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями самопровозглашенных республик Путин подписал в 2019 году.

Ранее депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли на рассмотрение нижней палаты проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Документ будет рассмотрен 1 февраля.

Также партия «Единая Россия» обратилась к Путину с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным донбасским республикам.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что, по Минским соглашениям, Украина является неделимой.

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Комментарии (14)

Вотэтода
Призвать и оставить служить на месте.
Войска НАТО на Украине - наши (без ввода войск через границу) в непризнанных лимитрофах.
Mikkä Kårhunen
у вас есть желание послужить в армии РФ,да нет такого желания,да вы уклонист!!
Савва Морозов
Лавров единственно правильно говорит - если требуем исполнить минские, то ни признания, ни оружия нельзя. от нас только этого и ждут, чтобы обвинить в нарушении договорённостей и действовать далее.
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