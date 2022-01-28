Основание для задержания лидера QR-сопротивления Коновалова нашли в переписке директора кальянной

По нашим данным, оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД России около 18:00 накануне, 27 января, приехали к Юлии Бесовой, директору Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Во время беседы ей объяснили, что она дала 50 тысяч рублей Александру Коновалову, чтобы тот дал взятку сотрудникам УМВД Адмиралтейского района. Бесова вначале отказывалась подтвердить эту версию, но затем согласилась разблокировать свой телефон. Просмотр переписки утвердил оперативников во мнении, что девушке можно предъявить обвинения в даче взятки.

Вызванный адвокат сумел найти общий язык с оперативниками. В итоге Юлия Бесова написала явку с повинной. Уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Коновалова, за чем последовали обыски у предпринимателя.



После этого Бесову проводили до дома и приставили сотрудника управления собственной безопасности, чтобы помочь девушке игнорировать звонки с неудобными вопросами.



Ранее стало известно, что утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова во Всеволожском районе, его офис на улице Рылеева в центре Петербурга и в отдел полиции Адмиралтейского района. По версии следствия, предприниматель передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района.



Представитель Lounge Bar «Pacman» Саша Пакман заявил «Фонтанке», что его коллега не пыталась дать взятку полиции, но признал, что заведение хотело вернуть изъятое имущество.

