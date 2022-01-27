Снегопад насыпал Петербургу ДТП и пару лишних баллов пробок

На улице Зайцева, у дома 9, «обнялись» KIA и LADA, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Георгий. Вероятно, не удался въезд во двор. В итоге «Лада» задним колесом взобралась на сугроб.

Сразу две аварии на расстоянии в пару километров произошли в Красногвардейском районе, сообщает участник группы Виктор. На улице Красина два автомобиля сошлись прямо посередине дороги, оставив остальным участникам движения пару полос по краям. Затем на улице Коммуны легковой Volkswagen догнал внедорожник.

На пересечении проспектов Луначарского и Культуры водитель Volkswagen не успел проскочить перед 55-м трамваем. Автомобиль получил удар в водительскую сторону и потерял фару. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 9:42. Ехавший в попутном направлении автомобиль не пропустил поворачивавший направо трамвай и ударил вагон левым передним углом. Движение задерживалось на 35 минут — до 10:17, сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

На улице Катерников не смогли разъехаться мусоровоз и легковой автомобиль, рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» .

Еще один грузовик попал в аварию с легковыми на перекрестке проспекта Большевиков и Октябрьской набережной. Самосвал FAW после столкновения частично заехал на газон. По словам очевидца Александра, участников ДТП было двое. «Вторая легковушка появилась позже, походу группа поддержки», — пишет он.

А вот на проспекте Маршала Жукова в направлении от Автово в сторону Стрельны собралась компания побольше. «Четыре машины стоят в среднем и правом ряду», — сообщил Алексей. Среди участников оказалась и маршрутка.

Максимальная загруженность петербургских дорог утром 27 января, по данным «Яндекс.Пробок», составила 6 баллов. Это на 2 балла больше, чем было накануне, хотя из-за сильного похолодания 26 января в городе произошло немало массовых ДТП. В то же время такой показатель соответствует обычному уровню трафика в утренний час пик.

Самыми загруженными магистралями стали проспект Стачек и Московское шоссе из центра и участок проспект Славы — Народная улица к Московскому — там были 8-балльные пробки. Наиболее крупные заторы утра собрались: