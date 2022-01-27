Психология перемен. Кому могут принести пользу психологические онлайн-проекты

Мария Бразговская, психолог Фото: предоставлено Марией Бразговской Поделиться Поделиться







Нужно вкладываться трудом

— Кто обычно становится участником психологических проектов?

— Есть разные группы людей. Например, те, кто ищет способ быстро разбогатеть. Как правило, они не готовы работать всерьез. На рынке онлайн-обучения такие люди часто становятся участниками простейших программ.

Другие приходят в проекты с какими-то трудностями. Для них психологические онлайн-программы становятся опорой. Популярны тренинги и среди тех, кто хочет добиться чего-то важного для себя, но сам пока не справляется. Такие люди готовы вкладываться трудом. Для них доступность хорошей психологии — это как снятый железный занавес, открывающий новые перспективы и горизонты.



Мария Бразговская, психолог Фото: предоставлено Марией Бразговской Поделиться Поделиться







— Насколько эффективной может быть работа через интернет? Можно ли в кабинете и на экране решать одинаковые задачи?

— Работа психолога в кабинете хороша возможностью живого контакта: например, если необходимо, можно взять человека за руку. Но это еще не означает, что дистанционная работа неэффективна.

У онлайна другие преимущества: например, вы можете пользоваться знаниями психолога, находясь в другой точке земного шара. Или же скрыть лицо и выдержать дистанцию — некоторые в этом нуждаются. Но такой формат терапии требует больше навыков от специалиста: нужно «достраивать» телесные реакции — ведь на экране ты видишь по большей части только говорящую голову.

А круг задач для терапии лично и онлайн одинаковый. Работа ведется с одними и теми же запросами.

— Могут ли дистанционные проекты и курсы заменить очные встречи с психотерапевтом?

— Проекты и курсы — это инструменты. Хотя, конечно, имеет значение кто и как их проводит, какие навыки и знания есть у автора и организатора. Он может пользоваться инструментом эффективно или нет.



Терапия в формате онлайн-программы может быть не менее глубокой, чем прием в кабинете.

В целом же, касательно таких курсов важно понимать одно: если у вас панические атаки, глубокая апатия и уныние, вам нужно к психиатру или психологу. Но при этом можно проходить онлайн-курс параллельно с лечением — это обсуждается с врачом.



Фото: ru.freepik.com Поделиться Поделиться







Реальные перемены

— Успех, финансовый рост и новая любовь — в какой мере это вообще зависит от психологии?

— Я уверена, что за повышением квалификации в профессии нужно идти в университеты. Но у таких категорий, как успех и отношения, есть и абсолютно психологические критерии.

Успех очень сильно связан не только с квалификацией, но и с навыками конкуренции, мотивацией, верой в себя. Его могут заблокировать личностные особенности, а не недостаток знаний.

То же самое касается любви. Мало встретить человека — нужно уметь быть в паре. А для этого, в том числе, необходимо понимать себя. В онлайн-проектах человек может научиться как базовой психологической гигиене, так и более глубоким навыкам построения личности и отношений с другими.



— Каких реальных изменений можно добиться в дистанционных программах?

— Я могу ориентироваться на участников своих проектов. Результаты бывают разные. Это и рост дохода, и карьерный скачок, и выход из затяжных несчастных отношений, и счастливые браки, и глубокие отношения с детьми... У кого-то результат быстрее, у кого-то рывок случается спустя несколько проектов. Все люди разные — и многое зависит от их усилий и действий.

В моих программах работают психологи в формате сопровождения и ответов на вопросы. Мы никого не оставляем один на один с лекциями. Но я считаю важным, что примерно половина участников не задает вопросы и достигает результата полностью самостоятельно.

На старте проекта нужно отметить для себя, что вы будете считать результатом. И не забывать о поэтапном движении. Например, легко подумать, что все было зря, если кто-то вырос в карьере, купил квартиру, а вы нет.

Но нельзя судить о чужом пути: кто-то сразу из долины пошел в горку, а кому-то надо сначала выбраться из ущелья. И обязательно дайте себе время. Психика переучивается постепенно. Гусеница не сразу становится бабочкой, зато обратный процесс уже невозможен.



Мария Бразговская, психолог Фото: предоставлено Марией Бразговской Поделиться Поделиться







Все ли достигают впечатляющих результатов? Нет. Здесь как в жизни: посмотрите на своих одноклассников и одногруппников. Вы учились в одной школе, одном университете. И тем не менее, есть те, кто так ничего оттуда и не вынес.

Большая разница

— В чем отличие ваших проектов от других курсов?

— Во-первых, в них серьезный объем теоретического материала. Во-вторых, в моих проектах есть десятки практических упражнений из различных школ терапии. Все они подобраны или созданы так, чтобы каждый участник получил личный ответ: переживания и мысли в любом из упражнений будут затрагивать сюжет именно его жизни. Люди учатся выходить за привычные пределы моделей поведения и своих представлений о себе.

Не так давно мы добавили сессии EMDR-терапии. Это широко зарекомендовавший себя во многих странах метод работы с посттравматическими проявлениями, страхами и комплексами.

— Сейчас в интернете много различных курсов и программ. Как отличить профессионала от мошенника?

— Избегайте проектов с дешевыми рекламными приемами. Помните, что специалист может гарантировать только качество своей работы. Если вам гарантируют рост дохода, зачатие и выход замуж за мужчину мечты — это ложь.



Смотрите на содержание курса в анонсе. Обращайте внимание на речь и ценности психолога, а не на достаток, который он демонстрирует.

Помните, что найти в итоге нужно специалиста, с которым будет комфортно работать именно вам. И ни в коем случае не тратьте последние деньги, надеясь отбить их сразу после окончания.

Материал публикуется специально для Марии Бразговской

Мария Бразговская — практикующий психолог с 2010 года. Направления работы: гештальт, системный подход, EMDR, техники гипноза. Специализируется на посттравматических состояниях, любовных зависимостях, страхах, тревогах и т.д. Автор тематических курсов психотерапии в онлайн-формате.