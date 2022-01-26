СК прокомментировал посты у опечатанных баров QR-сопротивления и взялся за кальянные

Следственный комитет, руководящий операцией против баров QR-сопротивления, прокомментировал появление постов у опечатанных точек. «Деятельность заведений временно приостановлена, объекты опечатаны и взяты под охрану силами сотрудников полиции», — говорится в сообщении от 26 января.



При этом ГСУ СК России по Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).



Напомним, в ночь с 21 на 22 января 2022 года следователи в компании полиции, профильных комитетов правительства Петербурга, сотрудников Роспотребнадзора и при силовой поддержке Росгвардии нагрянули в 20 заведений общепита, которые работали в ночное время без QR-кодов. Кроме того, в них выявили многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, отметили в СК.

