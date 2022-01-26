СК прокомментировал посты у опечатанных баров QR-сопротивления и взялся за кальянные

Следственный комитет, руководящий операцией против баров QR-сопротивления, прокомментировал появление постов у опечатанных точек. «Деятельность заведений временно приостановлена, объекты опечатаны и взяты под охрану силами сотрудников полиции», — говорится в сообщении от 26 января.
При этом ГСУ СК России по Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Напомним, в ночь с 21 на 22 января 2022 года следователи в компании полиции, профильных комитетов правительства Петербурга, сотрудников Роспотребнадзора и при силовой поддержке Росгвардии нагрянули в 20 заведений общепита, которые работали в ночное время без QR-кодов. Кроме того, в них выявили многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, отметили в СК.
Протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 32 юрлиц и 103 физлиц, находящихся в заведениях.
«В настоящее время с целью проверок соблюдения предприятиями общественного питания санитарно-эпидемиологического законодательства организовано ежедневное проведение осмотров мест происшествия», — отмечают в СК.
Под особым контролем — кальянные, поскольку их деятельность по постановлению правительства Санкт-Петербурга запрещена. Ночью 25 января 2022 года проведены осмотры кальянных, расположенных на Ивановской улице и улице Оптиков. В них установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Ночью 26 января проверяющие посетили еще семь подобных заведений, расположенных в Московском и Выборгском районах. При этом лишь одно заведение осуществляло противоправную деятельность.
Ежедневные осмотры предприятий общественного питания, кальянных в ночное время «приводят к снижению количества заведений, осуществляющих деятельность с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», — заключили в ведомстве.
Напомним, накануне неформальный лидер «QR-сопротивления» Александр Коновалов заявил, что считает экономическую блокаду, в которую взяли заведения полиция и Росгвардия, «воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности и самоуправством», но штурмовать охраняемые бары не стал. Подробнее о попытке «прорвать блокаду» на Рубинштейна читайте в материале «Фонтанки».