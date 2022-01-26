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СК прокомментировал посты у опечатанных баров QR-сопротивления и взялся за кальянные

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Печать

Следственный комитет, руководящий операцией против баров QR-сопротивления, прокомментировал появление постов у опечатанных точек. «Деятельность заведений временно приостановлена, объекты опечатаны и взяты под охрану силами сотрудников полиции», — говорится в сообщении от 26 января.

При этом ГСУ СК России по Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Напомним, в ночь с 21 на 22 января 2022 года следователи в компании полиции, профильных комитетов правительства Петербурга, сотрудников Роспотребнадзора и при силовой поддержке Росгвардии нагрянули в 20 заведений общепита, которые работали в ночное время без QR-кодов. Кроме того, в них выявили многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей, отметили в СК.

Протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 32 юрлиц и 103 физлиц, находящихся в заведениях.

«В настоящее время с целью проверок соблюдения предприятиями общественного питания санитарно-эпидемиологического законодательства организовано ежедневное проведение осмотров мест происшествия», — отмечают в СК.

Под особым контролем — кальянные, поскольку их деятельность по постановлению правительства Санкт-Петербурга запрещена. Ночью 25 января 2022 года проведены осмотры кальянных, расположенных на Ивановской улице и улице Оптиков. В них установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Ночью 26 января проверяющие посетили еще семь подобных заведений, расположенных в Московском и Выборгском районах. При этом лишь одно заведение осуществляло противоправную деятельность.

Ежедневные осмотры предприятий общественного питания, кальянных в ночное время «приводят к снижению количества заведений, осуществляющих деятельность с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», — заключили в ведомстве.

Напомним, накануне неформальный лидер «QR-сопротивления» Александр Коновалов заявил, что считает экономическую блокаду, в которую взяли заведения полиция и Росгвардия, «воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности и самоуправством», но штурмовать охраняемые бары не стал. Подробнее о попытке «прорвать блокаду» на Рубинштейна читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

266182335
Всем и так ясно, что QR коды тут не причем.
266205996
..Удивляет на фоне этого ничтожного бодания,компроментирующего власть..(всем же ясно,что дело в кодах,а не в нарушениях.,которые можно накопать при желании в любой торговой точке) то,что на протяжении десятилетия власти всех уровней в упор не видят чудовищных наценок на продукты питания ..(установленная норма 10%)...что гораздо актуальнее для большинства жителей города...ответа нет -одни догадки...
IvanIhtiolog
позорище!!! оглянитесь вокруг, город завален рекламой наркотиков и проституток! все дворы и скверы перекопаны закладчиками. на что идут деньги налогоплательщиков?!!! на охрану дверей или на борьбу с преступностью? конечно, двери охранять безопасней! стыдно и грустно смотреть на это безобразие.
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