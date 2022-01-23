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Полиция выставила оцепление у закрытых баров в центре Петербурга

Сотрудники полиции охраняют неработающие заведения на Рубинштейна и других центральных улицах. Владелец баров Александр Коновалов просит горожан спасти «солдатиков».

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О привратниках в полицейской форме возле закрытых точек общепита в центре Петербурга сообщают 23 января очевидцы. Патрули по два-три человека дежурят у дверей, охраняя опечатанные бары и рестораны.

Посты — следствие масштабной облавы на двадцать заведений, чьи владельцы примкнули к QR-сопротивлению. Его идеолог — бизнесмен Александр Коновалов — недоумевает от бессмысленности полицейской жертвы.

«В центре на основных улицах мучаются солдатики. Некрасова, Жуковского ну и, конечно же, многострадальная Рубинштейна. Бедолаги стоят и мерзнут, сменяя друг друга уже почти двое суток. Дорогие петербуржцы! У меня к вам колоссальная просьба — принесите ребятам горячий чай, кофе и бутерброды. Мне их очень жалко, а сам я не могу ко всем успеть», — написал Коновалов «ВКонтакте».

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Поводом стала работа баров и ресторанов в ночное время и обслуживание посетителей без проверки QR-кодов. Непризнанием ограничительной политики Смольного владельцы заведений пытаются спасти свой бизнес.

«Фонтанка» запросила информацию о полицейских патрулях возле баров в Петербурге в ГУ МВД по городу и области.

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Комментарии (120)

Алик-1
Алкоголикам мешают бухать. Кухни уже не популярны.
267011328
коды явки пароли проходняки перебежки хождения по стеночке полиционеры рейды маски-шоу просто маски и перчатки налёты захваты гневное ораторство беглова и ком подняли с колен чтобы поставить в раскоряк народ мне стыдно за вас за город и страну
Modest_5e4ce41f7533b
Предлагаю организовать посты-засады в самих барах и укомплектовывать их сотрудниками особо крепкими на это дело.
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