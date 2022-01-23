Полиция выставила оцепление у закрытых баров в центре Петербурга

О привратниках в полицейской форме возле закрытых точек общепита в центре Петербурга сообщают 23 января очевидцы. Патрули по два-три человека дежурят у дверей, охраняя опечатанные бары и рестораны.



Посты — следствие масштабной облавы на двадцать заведений, чьи владельцы примкнули к QR-сопротивлению. Его идеолог — бизнесмен Александр Коновалов — недоумевает от бессмысленности полицейской жертвы.



«В центре на основных улицах мучаются солдатики. Некрасова, Жуковского ну и, конечно же, многострадальная Рубинштейна. Бедолаги стоят и мерзнут, сменяя друг друга уже почти двое суток. Дорогие петербуржцы! У меня к вам колоссальная просьба — принесите ребятам горячий чай, кофе и бутерброды. Мне их очень жалко, а сам я не могу ко всем успеть», — написал Коновалов «ВКонтакте».

