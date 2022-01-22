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Пожилой петербуржец отдал мошенникам более 12 миллионов рублей, а в полицию пошел лишь спустя месяц

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Пенсионер из Калининского района Петербурга в 76 лет лишился всех своих внушительных накоплений после нескольких звонков «безопасника» банка. История обмана уже набила оскомину, но сумма ущерба впечатляет.

Накануне полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, об этом «Фонтанке» стало известно 22 января. В отдел обратился 76-летний мужчина, он рассказал, что с 1 декабря по 17 января ему с разных номеров звонил неизвестный, называл себя сотрудником службы безопасности крупного банка и убеждал пожилого человека, что мошенники охотятся за его счетами. Кроме того, голос из трубки вещал, что нечистые на руку молодчики берут кредиты под залог квартир, поэтому жилье тоже было бы неплохо продать.

Сперва доверчивый петербуржец через терминалы перевел мошенникам около 7 миллионов рублей, 19 декабря лично отдал неизвестному еще 5 миллионов. Сумма ущерба составила 12 миллионов 50 тысяч рублей. Приметы преступника пенсионер не запомнил. Теперь соучастника телефонных обманщиков ищут по камерам.

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Комментарии (10)

Barmaleя
Жулье всегда в курсе сбережений у пенсионеров. Тем, у кого ни черта нет на счете, даже не обращаются или ищут другие подходы. Я в прошлом году обратилась в Сбер, чтобы обменять две порванные сотни, там эту процедуру долго оформляли, взяли все мои данные. Скоро стали звонить жулики, якобы из Сбера, потом - якобы из МВД. Так что Сбер получше бы следил за тем, чтобы данные клиентов не утекали. Если это не сами сотрудники промышляют.
Bush1
Есть пенсии со всеми доплатами 70 и выше, до сотки доходят. Еже выплаты от фашиков существуют блокадникам, больше 300 евро. Но это уже экзотика. Живут часто с сыном или дочкой на полном пансионе. Накопления у многих далеко за миллион.
260618801
Ещё один "пенсионер-миллионер". Да сколько же их? Тоже хочу такую пенсию)))
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