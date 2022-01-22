Пожилой петербуржец отдал мошенникам более 12 миллионов рублей, а в полицию пошел лишь спустя месяц

Пенсионер из Калининского района Петербурга в 76 лет лишился всех своих внушительных накоплений после нескольких звонков «безопасника» банка. История обмана уже набила оскомину, но сумма ущерба впечатляет.



Накануне полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, об этом «Фонтанке» стало известно 22 января. В отдел обратился 76-летний мужчина, он рассказал, что с 1 декабря по 17 января ему с разных номеров звонил неизвестный, называл себя сотрудником службы безопасности крупного банка и убеждал пожилого человека, что мошенники охотятся за его счетами. Кроме того, голос из трубки вещал, что нечистые на руку молодчики берут кредиты под залог квартир, поэтому жилье тоже было бы неплохо продать.