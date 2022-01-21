В Петербурге добавят коек для детей, беременных и пациентов больницы Скворцова-Степанова с COVID-19

Дополнительные коронавирусные койки появятся в специализированных стационарах, рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.



Как заявил чиновник 21 января на пресс-конференции в ТАСС, в течение ближайших дней будут развернуты дополнительные 50 коек в больнице Скворцова-Степанова для пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Для приема беременных ко вторнику-среде развернут 16-й родильный дом в Купчино, так как растет доля таких пациентов с COVID-19. Дополнительные койки введут для детей в Педиатрическом университете и больнице им. Филатова. Отмечается рост числа госпитализаций юных пациентов.

