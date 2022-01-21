FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

В Петербурге добавят коек для детей, беременных и пациентов больницы Скворцова-Степанова с COVID-19

1
Печать

Дополнительные коронавирусные койки появятся в специализированных стационарах, рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Как заявил чиновник 21 января на пресс-конференции в ТАСС, в течение ближайших дней будут развернуты дополнительные 50 коек в больнице Скворцова-Степанова для пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Для приема беременных ко вторнику-среде развернут 16-й родильный дом в Купчино, так как растет доля таких пациентов с COVID-19. Дополнительные койки введут для детей в Педиатрическом университете и больнице им. Филатова. Отмечается рост числа госпитализаций юных пациентов.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге легкие больные с COVID-19 смогут самостоятельно дойти в поликлиники, чтобы сдать тесты и получить лекарства.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Москва 2041
Ндя... С короной в психушку - это "Пролетая как фанера над гнездом кукушки".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний