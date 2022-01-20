Эксперты призывают не заражаться «омикроном» специально, потому что от остальных штаммов это не спасет

«Никогда не знаешь, не отреагирует ли твоя иммунная система непредсказуемо плохо. Некоторые [с «омикроном»] заболевают тяжелыми формами. Не факт, что это убережет вас от заражения другими штаммами, и, возможно, после выздоровления от «омикрона» вы получите всего лишь четырехнедельный иммунитет», — заявил Леви.

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви призвал не пытаться намеренно подцепить «омикрон», чтобы защититься от остальных штаммов коронавируса. Единственный проверенный способ — это вакцинация, написал он 19 января в Twitter.

Предостерегают от попытки переболеть «легко», заразившись «омикроном», и эксперты из США. «Просто «омикрон» протекает менее тяжело, но шанс умереть все равно выше нулевой вероятности. Вам никогда не следует хотеть заразиться», — отмечает директор Центра образования в области вакцин при Детской больнице в Филадельфии Пол Оффит.



Специалисты приводят еще один аргумент против намеренного заражения «омикроном» — так вы сможете передать его другим людям. Это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения и продлит вспышки заболевания.



Напомним, в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом в связи с «омикроном» к борьбе со вспышкой будут привлекать студентов-медиков. По данным на 18 января, в городе выявили уже 592 случая заражения этим штаммом.

