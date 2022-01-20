FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Эксперты призывают не заражаться «омикроном» специально, потому что от остальных штаммов это не спасет

4
Печать

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви призвал не пытаться намеренно подцепить «омикрон», чтобы защититься от остальных штаммов коронавируса. Единственный проверенный способ — это вакцинация, написал он 19 января в Twitter.

«Никогда не знаешь, не отреагирует ли твоя иммунная система непредсказуемо плохо. Некоторые [с «омикроном»] заболевают тяжелыми формами. Не факт, что это убережет вас от заражения другими штаммами, и, возможно, после выздоровления от «омикрона» вы получите всего лишь четырехнедельный иммунитет», — заявил Леви.

Предостерегают от попытки переболеть «легко», заразившись «омикроном», и эксперты из США. «Просто «омикрон» протекает менее тяжело, но шанс умереть все равно выше нулевой вероятности. Вам никогда не следует хотеть заразиться», — отмечает директор Центра образования в области вакцин при Детской больнице в Филадельфии Пол Оффит.

Специалисты приводят еще один аргумент против намеренного заражения «омикроном» — так вы сможете передать его другим людям. Это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения и продлит вспышки заболевания.

Напомним, в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом в связи с «омикроном» к борьбе со вспышкой будут привлекать студентов-медиков. По данным на 18 января, в городе выявили уже 592 случая заражения этим штаммом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Zizipop
если все заразяться, то остальные версии вируса вымрут - негде жить, так что оч даж есть смысл.
ПравдаСила
А что эти эксперды скажут про перекрёстный иммунитет.
Именно о нём уместно говорить в случае с ОРВИ.
Гуморальный ответ, видимо, вершина научных знаний у подобных экспердов в области человеческого иммунитета.
Shrkv
Конечно, зачем естественный иммунитет, жижа ещё везде не распродана
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний