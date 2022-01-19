Студентов отправят бороться с «омикроном» в Петербурге

«Будут привлекаться все наши федеральные университеты. И среди студентов клинической ординатуры будут набираться добровольцы, которые будут работать в первичном звене. Уже на сегодняшний день мы имеем 388 человек среди студентов, которые будут работать, и планируем в ближайшую неделю эту цифру значительно увеличить», — рассказал Эргашев 19 января на пресс-конференции в ТАСС.



Во время волн коронавируса в Петербурге к работе в больницах и поликлиниках привлекались тысячи студентов медколледжей и медицинских вузов.

