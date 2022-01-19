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Студентов отправят бороться с «омикроном» в Петербурге

Рост заболеваемости в связи с «омикроном» увеличил нагрузку на амбулаторное звено. К борьбе со вспышкой будут активно привлекаться студенты, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

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«Будут привлекаться все наши федеральные университеты. И среди студентов клинической ординатуры будут набираться добровольцы, которые будут работать в первичном звене. Уже на сегодняшний день мы имеем 388 человек среди студентов, которые будут работать, и планируем в ближайшую неделю эту цифру значительно увеличить», — рассказал Эргашев 19 января на пресс-конференции в ТАСС.

Во время волн коронавируса в Петербурге к работе в больницах и поликлиниках привлекались тысячи студентов медколледжей и медицинских вузов.

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Комментарии (2)

Шелудивый пёс
До оптимизировали медицину, работать уже некому. Даже гасторбайтеров и то не нанять уже.
тов
Студентки будут бороться с ковидом массажем.
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