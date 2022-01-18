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В Петербурге выявили уже почти 600 человек со штаммом «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили почти у 600 петербуржцев. Об этом сообщает 18 января городское управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, новый штамм подтвердили у 592 человек, из которых 61 приехали из других стран. Из них 42 студента, 5 туристов, 14 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания).

За последние сутки штамм «омикрон» обнаружен у 168 человек.

Все инфицированные и контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Что будет в Петербурге с коронавирусными ограничениями из-за омикрона, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

VKuser551257745
Голикова лучше знает
iigaza
Хм, в США уже по миллиону щей в день омикрон-батюшка разъясняет, а у нас тишь да гладь.
261844081
Я правильно понимаю, что по крайней мере из +4000 на сегодня заболевших, порядка 500 с омикроном?
Что с логикой у Беглова, говорящего, что в подъёме виноват омикрон, если омикрон= 12,5% (с 4000 500).
То есть он винит омикрон, который дал 12,5% примерно, а не введение кодов, где разносится передача вируса при той же самой их проверкой и впринципе теми, кто с кодом, они не сидят дома и ходят везде, раз им можно? Что??
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