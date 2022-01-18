В Петербурге выявили уже почти 600 человек со штаммом «омикрон»

По данным ведомства, новый штамм подтвердили у 592 человек, из которых 61 приехали из других стран. Из них 42 студента, 5 туристов, 14 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания).



За последние сутки штамм «омикрон» обнаружен у 168 человек.



Все инфицированные и контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением.



Что будет в Петербурге с коронавирусными ограничениями из-за омикрона, читайте в материале «Фонтанки».