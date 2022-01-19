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Замминистра транспорта РФ задержали по делу о коррупции

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Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев задержан. В здании ведомства проходят выемки документов, сообщает 19 января РБК со ссылкой на источник в одном из железнодорожных операторов.

«Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся», — заявил изданию знакомый Токарева.

Задержание связывают с ситуацией вокруг банкротства ООО «Спецтрансстрой» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.

По данным источника ТАСС, с Токаревым «проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, возбужденного УТ МВД по ЦФО». Его статус пока не определен. Уточняется, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

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Комментарии (6)

Инкогнито2021
Никогда небыло и вот опять
Денеб
Удивили! Было бы даже странно, если бы оне не воровали.......
Pilat
Как так, и без лехи обошлись?
Снова?
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