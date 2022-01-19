Замминистра транспорта РФ задержали по делу о коррупции

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев задержан. В здании ведомства проходят выемки документов, сообщает 19 января РБК со ссылкой на источник в одном из железнодорожных операторов.



«Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся», — заявил изданию знакомый Токарева.



Задержание связывают с ситуацией вокруг банкротства ООО «Спецтрансстрой» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.



По данным источника ТАСС, с Токаревым «проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, возбужденного УТ МВД по ЦФО». Его статус пока не определен. Уточняется, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

