Четыре рабочих дня вместо пяти. Великобритания на пороге революции в трудовых отношениях.

Несколько десятков компаний Великобритании в течение 6 месяцев будут платить своим сотрудникам 100% зарплаты за четыре рабочих дня в неделю вместо пяти. О программе 4 Day Week UK, выводы которой лягут на стол премьер-министра в будущем году, 19 января сообщает «Коммерсантъ».

Организаторы эксперимента используют модель «100:80:100», когда работник получает всю зарплату в 80-процентном объеме рабочего времени и при сохранении 100-процентной производительности. Анализировать показатели будут учёные Оксфорда, Кембриджа и Бостонского колледжа (США).

«С того момента, когда люди вообще добились себе выходных, прошло 100 лет, и мы считаем, что на четырехдневную неделю уже давно нужно было перейти», — заявил директор программы Джо Райл. Лоббист глобальных перемен на рынке труда уверен, что после начала пандемии «многие люди хотят улучшения баланса между работой и отдыхом».

Сторонники трёх выходных в неделю утверждают, что аналогичный эксперимент в Японии, который проводила компания Microsoft, показал увеличение производительности на 40%.

Пока из всемирно известных имён в списке участников эксперимента есть только британская «дочка» японской Canon, но организаторы рассчитывают, что к эксперименту присоединятся и другие крупные и известные бизнес-бренды. Заявки на участие в программе 4 Day Week UK будут приниматься до конца марта.

Дискуссию о необходимости введения в России четырёхдневной рабочей недели неоднократно пытался начать Дмитрий Медведев. Впервые он заявил об этом ещё в 2019 году, когда работал премьером. В 2021 году, уже в должности зампреда Совета безопасности, он заявил о необходимости проведения такого эксперимента в российских регионах.



«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести», — заявлял Медведев прошлой весной.

В Министерстве труда после этого не поддержали, но и не отвергли инициативу, заявив, что «если это предложение будет озвучено, будем обсуждать». Тогда же уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила с идеей ввести в России четырёхдневную рабочую неделю, но только для женщин.

Однако «третье лицо в государстве», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвала идею неактуальной, а бывший главный санитарный врач РФ депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил об опасностях, которые может таить в себе введение в стране рабочей четырёхдневки. Против инициативы выступали и глава Совета по правам человека при президенте Путине Валерий Фадеев, и петербургский бизнес, с которым пообщалась «Фонтанка».

Великобритания не первая страна, которая экспериментирует с 32-часовой рабочей неделей. В 2015–2019 годах аналогичное исследование проводилось в Исландии, где, несмотря на сокращение рабочей недели, производительность сотрудников либо возросла, либо осталась на прежнем уровне. Изучали вопрос и в Финляндии.

