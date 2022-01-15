«В городе происходит беспредел». Народная артистка Малягина в Петербурге сломала руку по пути в театр

На помощь актрисе пришел прохожий, который позвонил в скорую, и женщину отвезли в Мариинскую больницу. «А там очереди, кто-то сидит, а кто-то на каталке, и все ждут рентген. У меня оказалось сломано плечо», — добавила она.

Как рассказала актриса «Фонтанке» 15 января, она упала два дня назад. Артистка шла от метро «Василеостровская» в сторону «Театра на Васильевском», где у нее в этот день был намечен спектакль «Идиот». «Я, как всегда, прихожу заранее, поэтому не торопилась. Пока шла, передо мной упало три человека. На углу 12-й линии и Среднего проспекта поскользнулась, упала и даже произошел болевой шок. Я потеряла сознание», — сказала она в разговоре с «Фонтанкой».

Малягиной в театре пришлось оперативно искать замену, а некоторые спектакли и вовсе отменили. Как сообщил художественный руководитель драматического «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов, зрители в ближайшее время не увидят постановку «Как Зоя гусей кормила», где Малягина играет главную роль.

«Ситуация очень неприятная. В городе происходит беспредел. Будем разбираться и выяснять, где именно она упала и кто там ответственный. У нее полтела в гипсе, и минимум на месяц наш театр остался без народной артистки», — сказал он.

С начала зимы из-за гололеда в Петербурге пострадали десятки человек. Лишь за время каникул в больницу угодили больше 180 горожан. Как заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, во время праздников ежедневно госпитализировали примерно по 20 человек. При этом накануне в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили, что лишь за сутки к ним привезли 50 жителей Петербурга с «зимними» травмами.