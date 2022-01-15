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«В городе происходит беспредел». Народная артистка Малягина в Петербурге сломала руку по пути в театр

Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку, поскользнувшись по дороге в театр на Васильевском острове.

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Как рассказала актриса «Фонтанке» 15 января, она упала два дня назад. Артистка шла от метро «Василеостровская» в сторону «Театра на Васильевском», где у нее в этот день был намечен спектакль «Идиот». «Я, как всегда, прихожу заранее, поэтому не торопилась. Пока шла, передо мной упало три человека. На углу 12-й линии и Среднего проспекта поскользнулась, упала и даже произошел болевой шок. Я потеряла сознание», — сказала она в разговоре с «Фонтанкой».

На помощь актрисе пришел прохожий, который позвонил в скорую, и женщину отвезли в Мариинскую больницу. «А там очереди, кто-то сидит, а кто-то на каталке, и все ждут рентген. У меня оказалось сломано плечо», — добавила она.

Малягиной в театре пришлось оперативно искать замену, а некоторые спектакли и вовсе отменили. Как сообщил художественный руководитель драматического «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов, зрители в ближайшее время не увидят постановку «Как Зоя гусей кормила», где Малягина играет главную роль.

«Ситуация очень неприятная. В городе происходит беспредел. Будем разбираться и выяснять, где именно она упала и кто там ответственный. У нее полтела в гипсе, и минимум на месяц наш театр остался без народной артистки», — сказал он.

С начала зимы из-за гололеда в Петербурге пострадали десятки человек. Лишь за время каникул в больницу угодили больше 180 горожан. Как заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, во время праздников ежедневно госпитализировали примерно по 20 человек. При этом накануне в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили, что лишь за сутки к ним привезли 50 жителей Петербурга с «зимними» травмами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (63)

Mikle776
за то у нас есть гиперзвуковые ракеты и много ядерных! Разве это не греет ваши души холодной зимой? а снег и лед.... ну он точно через 3 месяца растает! надо только немного потерпеть! )
guess
Все силы брошены на борьбу с невидимым вирусом, внедрению куар-кодов и принуждению здоровых колоться экспериментальными препаратами. Не до города сейчас))
267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- прос.ить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
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