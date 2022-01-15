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Коронавирусные стационары в Петербурге продолжают освобождаться, растет нагрузка на поликлиники

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В Петербурге продолжает снижаться количество госпитализированных в инфекционные стационары. Болеющих амбулаторно становится больше.

Как следует из справки на 15 января, предоставленной Смольным, в городе свободно уже больше 50 процентов коечного фонда инфекционных стационаров. В больницах остаются почти 5,5 тысячи человек, из них чуть меньше шестисот в реанимации. Привезли 338 новых пациентов, это на двадцать меньше, чем сутками раньше.

24 818 горожан лечатся дома. Накануне таких было 23,3 тысячи.

Ранее сообщалось о резко выросшем количестве новых случаев заболевания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

guess
Всем СМИ выделяются баснословные гранты, медикам - регулярные доплаты. Это ковидобесие будет жить, покуда будет литься денежный поток, ведь деньги не пахнут))
тов
Вы только что написали, что стремительно заполняются койки красных зон.

Что то эта клоунада теряет профессионализм. Смените режиссера.
Я Иванов
Вчера было 70% занято, а сегодня более 50% свободно.
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