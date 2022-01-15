Коронавирусные стационары в Петербурге продолжают освобождаться, растет нагрузка на поликлиники

В Петербурге продолжает снижаться количество госпитализированных в инфекционные стационары. Болеющих амбулаторно становится больше.
Как следует из справки на 15 января, предоставленной Смольным, в городе свободно уже больше 50 процентов коечного фонда инфекционных стационаров. В больницах остаются почти 5,5 тысячи человек, из них чуть меньше шестисот в реанимации. Привезли 338 новых пациентов, это на двадцать меньше, чем сутками раньше.
24 818 горожан лечатся дома. Накануне таких было 23,3 тысячи.
Ранее сообщалось о резко выросшем количестве новых случаев заболевания.