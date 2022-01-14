В Петербурге резко растет число пациентов с ковидом на дому, пока «красные зоны» пустеют

Рост числа пациентов в коронавирусных госпиталях в Петербурге пока не ощущается, если исходить из статистики Смольного, они даже освобождают койки. А вот число амбулаторных пациентов быстро увеличивается.



Как говорится в эпидемиологической справке от 14 января, за сутки в Петербурге в стационары поступило 358 новых пациентов (несколько дней число стремилось к 400). На 8 002 койках лежат 5 543 человека (еще недавно стремилось к 6 000). Из них 576 в реанимации, а 334 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 23 337 горожан. Накануне их было 22 243, а два дня назад – 21 446.

