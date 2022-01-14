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В Петербурге резко растет число пациентов с ковидом на дому, пока «красные зоны» пустеют

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Рост числа пациентов в коронавирусных госпиталях в Петербурге пока не ощущается, если исходить из статистики Смольного, они даже освобождают койки. А вот число амбулаторных пациентов быстро увеличивается.

Как говорится в эпидемиологической справке от 14 января, за сутки в Петербурге в стационары поступило 358 новых пациентов (несколько дней число стремилось к 400). На 8 002 койках лежат 5 543 человека (еще недавно стремилось к 6 000). Из них 576 в реанимации, а 334 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 23 337 горожан. Накануне их было 22 243, а два дня назад – 21 446.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга в ожидании «омикрона» готовят поликлиники к увеличению количества ковидных пациентов.

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Комментарии (2)

тов
Естественно на дому.

Омикрон это насморк.

Вам кто то прибежит бесплатно тест делать?

Вы попробуйте до поликлиники дозвониться.
Tattiana
Ну надо же, кто бы мог подумать!
Омикрон домутировал до обыкновенного гриппа. Сотрудница перед НГ заболела, почки прихватило. Оказалось - коронавирус. Проболела дома меньше 2 недель, перенесла легко, симптомы были 2 дня. Если так все болеют - чего удивляться, что болеют дома?
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