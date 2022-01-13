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Власти Петербурга в ожидании «омикрона» готовят поликлиники к увеличению количества ковидных пациентов

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«Омикрон» будет распространяться в Петербурге так же, как в Западной Европе. Об этом 13 января заявил председатель комздрава города Дмитрий Лисовец. Он добавил, что власти уже начали готовить систему здравоохранения к возможному увеличению количества пациентов.

«Глядя на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и генотипа «омикрон» в странах Западной Европы, я не нахожу никаких оснований думать, что такая ситуация не будет развиваться и в Российской Федерации, и, в частности, в Санкт-Петербурге — как крупном густонаселенном мегаполисе. Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом «омикрон». Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием», — заявил Лисовец (цитата по ТАСС).

На работу в поликлиники собираются привлекать ординаторов и специалистов федеральных медучреждений, которые не задействованы в помощи ковидным пациентам. Кроме того, власти планируют увеличить штаты кол-центров, а также выделить дополнительный автотранспорт.

Напомним, заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России третий день подряд. Количество случаев за сутки 13 января превысило 21 тысячу по стране.

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Комментарии (5)

Athair
На 12.01 в России привито 46,3% населения. Наши соседи в списке - Руанда и Ботсвана. Даже Гондурас с Никарагуа и те выше. США опережают почти на 20%, Китай вообще - 88% привито.

Антиваксерам местным Госдеп премию должен выплатить, однозначно.
X-кот
О дальнейшей судьбе выставочного комплекса на Васильевском острове впервые задумались после начала работы более современного «Экспофорума» в Пушкинском районе, открытого в 2014 году. Постепенно в «Ленэкспо» была свёрнута выставочная деятельность, а в 2020 году в нескольких корпусах был открыт временный инфекционный госпиталь. В настоящее время он занимает лишь один павильон.

Согласно договору с городом, койки для больных могут размещаться там до 16 марта 2022 года. На данный момент информации о продлении или переносе госпиталя не поступало.
Juli777
ервооткрывательница Омикрона шокирована алармизмом в Европе
Южноафриканская врач доктор Анжелика Коетзи сообщила о первом случае заболевания омикроном, а также провела его лечение. В статье в британской газете "Daily Mail" врач выразила удивление по поводу преувеличенной реакции на этот вариант в Европе. "Позвольте мне внести ясность: Ничто из того, что я видела об этом новом варианте, не оправдывает крайних мер, которые приняло в ответ британское правительство", - в шоке сказала Коэтзи. (Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал людей "хорошо подумать" перед посещением рождественских вечеринок и светских мероприятий). "Я была ошеломлена реакцией", - комментирует она раздутую политиками и СМИ тревогу и поспешно введенные запреты на поездки из стран южной Африки.
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