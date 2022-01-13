Власти Петербурга в ожидании «омикрона» готовят поликлиники к увеличению количества ковидных пациентов

«Омикрон» будет распространяться в Петербурге так же, как в Западной Европе. Об этом 13 января заявил председатель комздрава города Дмитрий Лисовец. Он добавил, что власти уже начали готовить систему здравоохранения к возможному увеличению количества пациентов.

«Глядя на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и генотипа «омикрон» в странах Западной Европы, я не нахожу никаких оснований думать, что такая ситуация не будет развиваться и в Российской Федерации, и, в частности, в Санкт-Петербурге — как крупном густонаселенном мегаполисе. Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом «омикрон». Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием», — заявил Лисовец (цитата по ТАСС).

