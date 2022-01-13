Рост заболеваемости продолжается третий день подряд: накануне было
Летальная статистика при этом падает, пусть и незначительно. Зафиксировано 740 смертей за сутки против 745 вчера. В Петербурге за 24 часа скончались 58 человек (55 накануне).
В России и Петербурге третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Уже более 21 тысячи случаев в сутки
За последние сутки в России выявили
Рост заболеваемости продолжается третий день подряд: накануне было
Летальная статистика при этом падает, пусть и незначительно. Зафиксировано 740 смертей за сутки против 745 вчера. В Петербурге за 24 часа скончались 58 человек (55 накануне).
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