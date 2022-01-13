В России и Петербурге третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Уже более 21 тысячи случаев в сутки

Рост заболеваемости продолжается третий день подряд: накануне было 17 946 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная — 1 839 случаев за 24 часа против 1 659 вчера. Еще более серьезный подъем наблюдается в Москве: 5 490 заболевших за сутки ( 4 008 накануне).

Летальная статистика при этом падает, пусть и незначительно. Зафиксировано 740 смертей за сутки против 745 вчера. В Петербурге за 24 часа скончались 58 человек (55 накануне).

