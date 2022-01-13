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В России и Петербурге третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Уже более 21 тысячи случаев в сутки

За последние сутки в России выявили 21 155 новых случаев коронавируса — максимум с начала года. Об этом 13 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Рост заболеваемости продолжается третий день подряд: накануне было 17 946 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная — 1 839 случаев за 24 часа против 1 659 вчера. Еще более серьезный подъем наблюдается в Москве: 5 490 заболевших за сутки (4 008 накануне).

Летальная статистика при этом падает, пусть и незначительно. Зафиксировано 740 смертей за сутки против 745 вчера. В Петербурге за 24 часа скончались 58 человек (55 накануне).

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Комментарии (21)

А2020
В России растет все- ковид,смертность, горы мусора, нищета, спящие ячейки. Это результат бесконечных рывков и прорывов.
Гриб
Насрать! В Петербурге растут горы мусора.Вчера председатель нашего ЖСК 65 года постройки приклеила объявления на всех мусоропроводах на 9-и этажах с примерно следующим содержанием: контейнеры новым оператором не вывозятся и мусор теперь как в домах без мусоропровода выкидывать самим. Дюже любопытно как отнесутся к этому жители ближайших кирпичных хрущевок!???
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