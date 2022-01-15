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Количество коронавирусных больных резко подскочило в Петербурге и по стране

Суточный прирост коронавирусных больных в Петербурге составил 3 314 человек. Это на 600 больше, чем днем ранее.

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Цифры за 15 января приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Накануне было выявлено 2 708 больных, что тоже стало резким скачком по сравнению с данными за 13-е число. Показатели смертности изменились несильно — 62 умерших к 61 накануне.

В стране за сутки 27 179 заболевших. Накануне было почти 24 тысячи. Зафиксировано 723 смерти, что меньше, чем днем ранее.

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Комментарии (27)

267064533
QR код несправляеться! Дайте новый!
По существу! Весь этот рост показывает некомпетентность нашего здравоохранения! Я не знаю кто их туда поставил на их должности!
Но кто нибудь из юристов напишите на них заявление в прокуратуру за гибель по их вине более 1000 человек! Я считаю, что это их вина!
Постоянно тупые полумеры! Про прививку, пока половина врачей против этой прививки, я не дам ставить над собой эксперимент!
Штиль
Перефразируя Вл.Вл.Маяковского:
Если цифры коронавирусных больных подскочили,
Значит, это кому-нибудь нужно...
DMaster
И как всегда, нам не скажут, сколько уже вакцинированных среди заразившихся.
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