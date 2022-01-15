Количество коронавирусных больных резко подскочило в Петербурге и по стране

Цифры за 15 января приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Накануне было выявлено 2 708 больных, что тоже стало резким скачком по сравнению с данными за 13-е число. Показатели смертности изменились несильно — 62 умерших к 61 накануне.

В стране за сутки 27 179 заболевших. Накануне было почти 24 тысячи. Зафиксировано 723 смерти, что меньше, чем днем ранее.