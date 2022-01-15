Цифры за 15 января приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Накануне было выявлено
В стране за сутки 27 179 заболевших. Накануне было почти 24 тысячи. Зафиксировано 723 смерти, что меньше, чем днем ранее.
Количество коронавирусных больных резко подскочило в Петербурге и по стране
Суточный прирост коронавирусных больных в Петербурге составил 3 314 человек. Это на 600 больше, чем днем ранее.
Цифры за 15 января приводит портал «Стопкоронавирус.рф». Накануне было выявлено
В стране за сутки 27 179 заболевших. Накануне было почти 24 тысячи. Зафиксировано 723 смерти, что меньше, чем днем ранее.
08 января 2022, 11:51Заболеваемость коронавирусом вновь растет в Петербурге
04 ноября 2021, 11:17Суточная смертность от коронавируса в России обновила рекорд
28 декабря 2021, 11:41Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом
01 декабря 2021, 11:51Петербург вернулся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19 — скачок в 300 новых случаев
11 января 2022, 11:49Заболеваемость коронавирусом пошла в рост в Петербурге и по России
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter