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Бесхозная сумка на станции метро «Пушкинская» подарила петербуржцам пятничную давку

На станции метро «Пушкинская» в Петербурге огромная толпа людей скопилась на перроне. Сначала перед пассажирами открыли двери поезда в сторону «Владимирской», но позже из вагонов попросили выйти.

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«Спустя время машинист вновь объявил, что можно садиться, и состав ушел. Почти все, кто хотел, сели. Следующий поезд — полный. Пятница, вечер, все домой с работы едут — самое время, чтобы сломаться», — рассказал вечером 14 января читатель «Фонтанки» Андрей.

Читатель «Фонтанки» Андрей

В пресс-службе городского метрополитена объяснили, что причиной задержки стала вовсе не поломка.

«Перерыв составил две минуты, внутри обнаружили бесхозный предмет — осматривали состав. Пассажиров из-за этого попросили выйти. Оказалось, кто-то сумку просто забыл», — добавили там.

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