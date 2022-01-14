Бесхозная сумка на станции метро «Пушкинская» подарила петербуржцам пятничную давку

«Спустя время машинист вновь объявил, что можно садиться, и состав ушел. Почти все, кто хотел, сели. Следующий поезд — полный. Пятница, вечер, все домой с работы едут — самое время, чтобы сломаться», — рассказал вечером 14 января читатель «Фонтанки» Андрей.
Читатель «Фонтанки» Андрей
В пресс-службе городского метрополитена объяснили, что причиной задержки стала вовсе не поломка.
«Перерыв составил две минуты, внутри обнаружили бесхозный предмет — осматривали состав. Пассажиров из-за этого попросили выйти. Оказалось, кто-то сумку просто забыл», — добавили там.