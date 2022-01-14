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Сына, задержанного по подозрению в жестоком убийстве матери-пенсионерки на юге Петербурга, увезли в больницу

Жителя Красносельского района, задержанного по делу об убийстве 84-летней матери, госпитализировали.

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Как стало известно «Фонтанке» 14 января, после того, как 46-летнего мужчину, который состоит на учете в ПНД, доставили из квартиры, где нашли тело пенсионерки, в полицию, стало ясно, что ему требуется специализированная помощь. Мужчину увезли в больницу имени Кащенко.

Тело пожилой женщины с многочисленными ранами нашли 12 января в квартире дома 18 по улице Пионерстроя. У пенсионерки были выколоты глаза.

В квартире также нашли её сына, который летом прошлого года вернулся домой после многолетнего лечения в психиатрической больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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Комментарии (3)

Abu-Denis
И никакой ответственности нет у психиатров, выпустивших из больницы потенциального убийцу?
VKuser49193372
Таких будет всё больше. Государству на них плевать, а родители остаются с ними один на один.
wondering
Вот таких вот, которые видят чертей, надо держать на пожизненном "взаперти". Сегодня он мать зверски убил, завтра соседку. Для того ли наши деды жизни складывали в 41-45, чтобы такие людей убивали в 21 веке?В СССР их содержали, где им положено быть, сейчас же на каждом шагу про гуманизм кричат. Гуманизм тут должен состоять в ограждении здоровых от нездоровых!
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