Сына, задержанного по подозрению в жестоком убийстве матери-пенсионерки на юге Петербурга, увезли в больницу

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, после того, как 46-летнего мужчину, который состоит на учете в ПНД, доставили из квартиры, где нашли тело пенсионерки, в полицию, стало ясно, что ему требуется специализированная помощь. Мужчину увезли в больницу имени Кащенко.



Тело пожилой женщины с многочисленными ранами нашли 12 января в квартире дома 18 по улице Пионерстроя. У пенсионерки были выколоты глаза.



В квартире также нашли её сына, который летом прошлого года вернулся домой после многолетнего лечения в психиатрической больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

