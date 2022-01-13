Финский залив «напёк» ледяных блинчиков на любой аппетит

Воды Финского залива затянуло льдом, но не обычным, а блинчатым. Красоту запечатлели в Усть-Луге.
До самого горизонта залив покрыт почти сплошным ковром ледяных блинчиков — от совсем небольших «оладушков» до вполне крупных льдин.
Блинчатый лёд — это особая стадия формирования ледового покрова. Он образуется при температуре чуть ниже нуля, большом водном пространстве и слабом волнении поверхности воды. Пластины льда близкой к кругам формы ударяются друг о друга, формируя округлые края в виде приподнятых валиков. Такое явление наблюдают и в водоемах Карелии, а минувшей осенью в парке Монрепо заметили похожее — пенные ледяные круги.