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Финский залив «напёк» ледяных блинчиков на любой аппетит

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Воды Финского залива затянуло льдом, но не обычным, а блинчатым. Красоту запечатлели в Усть-Луге.

До самого горизонта залив покрыт почти сплошным ковром ледяных блинчиков — от совсем небольших «оладушков» до вполне крупных льдин.

Блинчатый лёд — это особая стадия формирования ледового покрова. Он образуется при температуре чуть ниже нуля, большом водном пространстве и слабом волнении поверхности воды. Пластины льда близкой к кругам формы ударяются друг о друга, формируя округлые края в виде приподнятых валиков. Такое явление наблюдают и в водоемах Карелии, а минувшей осенью в парке Монрепо заметили похожее — пенные ледяные круги.

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Комментарии (1)

OlegK
Ледяных. До чего ж безграмотный ресурс Ф. Редкая статья без ошибок.
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