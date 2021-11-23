FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Зима уже у границ Петербурга. Ленобласть укрыло снегом, появились ледяные блинчики

Круглый лёд заметили в парке Монрепо

0
Печать

В Петербурге зиму ещё плохо видно, но стоит выехать из города, как всё меняется. В некоторых районах Ленинградской области снега уже так много, что сложно проехать. За последние пару дней зима успела показать себя с разных сторон: были и метель, и синеющие под солнцем заснеженные поля, и необычный лёд.

Соцсети заполняют фотографии и видео.

В Выборге снег лёг и в самом городе.

Водоёмы начали покрываться льдом, причём в Монрепо он принял форму пенных кругов, сообщается в паблике музея. Блинчатый лёд — одна из стадий формирования цельного ледового покрова. Он формируется при совпадении нескольких условий: температуры немного ниже ноля, наличии обширного водного пространства и небольшого волнения, движения поверхности воды. «Фонтанка» не раз рассказывала об этом явлении.

В Петербурге лёд начал образовываться на прудах и небольших каналах.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний