Зима уже у границ Петербурга. Ленобласть укрыло снегом, появились ледяные блинчики

В Петербурге зиму ещё плохо видно, но стоит выехать из города, как всё меняется. В некоторых районах Ленинградской области снега уже так много, что сложно проехать. За последние пару дней зима успела показать себя с разных сторон: были и метель, и синеющие под солнцем заснеженные поля, и необычный лёд.
Соцсети заполняют фотографии и видео.
В Выборге снег лёг и в самом городе.
Водоёмы начали покрываться льдом, причём в Монрепо он принял форму пенных кругов, сообщается в паблике музея. Блинчатый лёд — одна из стадий формирования цельного ледового покрова. Он формируется при совпадении нескольких условий: температуры немного ниже ноля, наличии обширного водного пространства и небольшого волнения, движения поверхности воды. «Фонтанка» не раз рассказывала об этом явлении.
В Петербурге лёд начал образовываться на прудах и небольших каналах.